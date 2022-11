Tischtennis MTV Tostedt startet endlich in die Zweitligasaison

Bei internationalen Turnieren spielen Mia Griesel (l.) für Deutschland und Dominika Wiltschkova (r.) für die Slowakei. Im Frauenbereich treten die beiden 16-Jährigen ab sofort gemeinsam für den MTV Tostedt an.

Eine Kaderveränderung gegenüber Meisterjahr: Junge Slowakin ersetzt Lotta Rose. Heimspiele am Sonnabend in Hannover und Sonntag an der Poststraße.