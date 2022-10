Nach dem Hinspielsieg in der Qualifikation des CEV-Cups in Montenegro haben die Volleyballer der SVG Lüneburg Grund zum Jubeln (von links): Auke van de Kamp, Jordan Ewert, Xander Ketrzynski, Lukas Maase und Joe Worsley (Archivbild).

Mit 3:0-Auswärtssieg in Montenegro geht der Bundesligist in das Rückspiel am 19. Oktober. Erinnerung an das Vorjahr mahnt zur Vorsicht.