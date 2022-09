Orientierungslauf Inselpark erlebt am Sonntag deutsche Meisterschaften

Bojan Blumenstein (OSC Kassel) ist derzeit der beste deutsche Orientierungsläufer. Am Sonnabend, 3. September, startet er in Hamburg bei den Deutschen Meisterschaften.

Unter der Organisation des SC Klecken werden in Wilhelmsburg Titel in den Sprint-Staffeln vergeben. Weiteres Event tags zuvor in der City Nord.