Volleyball-Bundesliga Nächstes Heimspiel für die SVG Lüneburg am 30. Januar

Kein Durchkommen für Giesens Kapitän Hauke Wagner (gelbes Trikot). Der Block der SVG Lüneburg mit Jordan Ewert (r.) und Michel Schlien (l.) stand im letzten Derby und soll bei der Neuauflage am Sonnabend in Hildesheim stehen.

Zum Auftakt der Zwischenrunde geht es am Sonnabend zum Derby nach Hildesheim. Drei Heimspiele in der LKH-Arena in Lüneburg.