Volleyball In fünf Sätzen: SVG Lüneburg bezwingt TSV Herrsching

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Schlikis via www.imago-images.de / imago images/Beautiful Sports

Auftakt in die Play-offs: Der Tabellenfünfte ringt den Vierten mit 3:2 nieder. Entscheidung über Halbfinaleinzug fällt am Wochenende in Bayern.