Handball Buxtehude kann mit zwei Punkten am Wochenende gut leben

Foto: Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Buxtehudes Liv Süchting spielt in Leverkusen einen Pass zu Paulina Golla (Nr. 29) an den Kreis. Da Lynn Schneider verletzt ist, setzte Trainer Dirk Leun die etatmäßige Rückraumspielerin Golla auch als Kreisläuferin ein.

Die beiden Partien am Doppel-Spieltag der Frauen-Bundesliga enden unentschieden. Erst 20:20 in Leverkusen, dann 31:31 in Bensheim.