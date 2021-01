Baseball: Ex-Profi Maik Ehmcke kehrt zu Dohren Wild Farmers zurück

Dohren. Maik Ehmcke ist einer der Baseballspieler der Dohren Wild Farmers, die es am weitesten gebracht haben. Zwei Jahre lang stand der heute 26-Jährige als Profi bei den Arizona Diamondbacks in den USA unter Vertrag.

Zur Saison 2021 kehrt Ehmcke nach zehn Jahren mit diversen Stationen in seine Heimat zurück. Klar, dass die Freude bei den Wild Farmers riesig ist. Ehmcke spielte seit 2018 für die Paderborn Untouchables in der Bundesliga und wird das Baseballteam aus dem Landkreis Harburg nicht nur als Spieler verstärken, er bringt seine Expertise auch als Co-Trainer ein.

Bisheriger Wild-Farmers-Trainer Fenimore zurück in den USA

Einen neuen Headcoach hat der Tabellenvierte der Bundesliga-Nord-Gruppe 2020 ebenfalls gefunden. Nach sechs Jahren in Dohren, davon die letzten beiden als Trainer, war Caleb Fenimore im Oktober in sein Heimatland USA zurückgekehrt. Seinen Part übernimmt Eigengewächs Jan Hassenpflug.

„Jan war seit 1996 aktiver Spieler bei den Wild Farmers und hat im Nachwuchsbereich Erfahrungen in Japan und in sämtlichen Nachwuchs-Nationalmannschaften sammeln können“, sagte Pressesprecherin Kirsten Dallmann. Im Herrenbereich gehörte Jan Hassenpflug als Shortstop zu den Leistungsträgern der ersten Mannschaft. Er wird seine aktive Baseballkarriere beenden, um sich voll und ganz der neuen Aufgabe als Headcoach zu widmen.

„Ich hatte tolle Jahrzehnte als Spieler der Farmers und freue mich jetzt auf die neuen Herausforderungen als Coach. Die Farmers-Familie bedeutet mir sehr viel, und ich hoffe, dass ich als Coach unser Baseballspiel weiter prägen und entwickeln kann“, wird der 31-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Ehmcke spielte in der Bundesliga für Regensburg und Paderborn

Hassenpflug als Co-Trainer und Spieler zur Seite steht Maik Ehmcke. Im Alter von 16 Jahren war Ehmcke von Dohren auf das Sportinternat nach Regensburg gewechselt. Dort erwarb er das Abitur, verbrachte ein Collegejahr in den USA, spielte 2014 und 2015 als Baseballprofi und absolvierte – zurück in Regensburg – eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Parallel spielte er für die Buchbinder Legionäre in der Bundesliga. Zur Saison 2018 wechselte Ehmcke dann nach Paderborn.

„Diese unterschiedlichen Stationen haben Maik geprägt, gestärkt und mit viel Erfahrung bereichert“, so Dallmann. Und was sagt der Heimkehrer, für den berufliche Gründe den Ausschlag zur Rückkehr in den Norden gaben, selbst? „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin gespannt, was das Team mit den Dohrener Fans im Rücken alles erreichen kann“, so Ehmcke. Die neue Bundesliga-Saison soll am 3. April 2021 beginnen.