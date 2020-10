HTB-Mädchen fehlte der nötige Biss

Harburg. Wenn es ein richtungweisendes Spiel war, dann müssen sich die Fußballmädchen des Harburger TB auf einen heißen Tanz in der B-Juniorinnen-Bundesliga einrichten. Ihr drittes Saisonspiel in der höchsten deutschen Spielklasse haben sie auf der heimischen Jahnhöhe klar und deutlich mit 0:3 (0:1) gegen den Magdeburger FFC verloren. Zum Saisonauftakt hatten die HTB-Mädchen bereits einmal auswärts beim 1. FC Union Berlin mit 1:4 verloren, konnten aber zuletzt mit einem 2:0 beim FC Carl-Zeiss Jena die ersten drei Punkte holen.

Magdeburg war mit einer Bilanz von einem Unentschieden und zwei Niederlagen nach Harburg gekommen. Es war am vierten Spieltag der Liga der erste Auftritt der Harburger Mädchen vor eigenem Publikum, nachdem das Heimspiel am zweiten Spieltag gegen den 1. FFC Turbine Potsdam abgesagt und auf den 27. Oktober verlegt wurde.

HTB-Teammanager Can Özkan und Trainer Ben Sanogos-Willers waren nach den letzten Trainingseindrücken vor dem Spiel gegen Magdeburg zuversichtlich gewesen, mussten aber schnell erkennen, dass ihren Spielerinnen an diesem Tag der nötige Biss fehlte. „Ich habe die Mannschaft nicht wiedererkannt“, sagte Can Özkan. „Die Mädels aus Magdeburg waren viel stärker im Zweikampf und auch viel aggressiver als wir, hatten den stärkeren Siegeswillen.“

Vor allem deren dreifache Torschützin Melina Krüger, die nach einer Viertelstunden den ersten Treffer erzielte und nach der Pause mit einer „Bogenlampe“ auf 2:0 erhöhte. Selbst da hätte das Spiel noch kippen können, doch Marly Saucke aus dem Gewühl heraus und Nora Marczoch mit einem Weitschuss konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Und dann hätte es nach Foul an Bendicta Dufie Arhin auch noch Elfmeter geben müssen, den Can Özkan aber vergeblich einforderte.

„Wir finden aber immer besser zusammen. Mit 14 neuen Spielerinnen dauert das etwas länger“, sieht Can Özkan das Mädchenteam des HTB aber auf einem guten Weg in der Bundesliga. Nächster Gegner ist am kommenden Sonnabend wieder um 14 Uhr auf der Jahnhöhe der SV Meppen, der gerade bei Tabellenführer VfL Wolfsburg nur knapp mit 2:3 unterlegen war.