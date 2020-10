Winsen . Sah es bis vor wenigen Tagen noch danach aus, als müssten die Oberliga-Basketballer des TSV Winsen mit vier Auswärtsspielen in die neue Saison starten, dürfen sie jetzt doch ihr erstes Ligaspiel nach dem Aufstieg in eigener Halle austragen. Gerade rechtzeitig zum ersten Spiel in der neuen Liga ist die nach einem Brand völlig neu errichtete Sporthalle am Ilmer Barg (Haidweg 8) fertig geworden. Gegner beim Start in das Abenteuer Oberliga ist für die Winsen Baskets am Sonnabend um 18 Uhr der SC Ottensen aus Hamburg.

Gegen den letztjährigen Dritten der Oberliga, SC Ottensen, gehen die Winsener als Aufsteiger naturgemäß als Außenseiter in die Partie. Die Hamburger sind seit Jahren in der Oberliga-Spitzengruppe vertreten und haben eine ausgeglichene und erfahrene Mannschaft. In der vergangenen Saison brachten sie es auf eine eindrucksvolle Bilanz von 13 Siegen und nur vier Niederlagen. Die Winsen Baskets wollen nach kurzer Vorbereitung im wesentlichen mit ihrem Aufstiegskader dagegen halten und mit dem Teamgefüge auch in der höchsten Verbandsspielklasse so viele Punkte holen wie möglich.

Spielpremiere in der Oberliga

Nicht dabei sind Benjamin Jastram und Neuzugang Kevin Schneider, dafür ist der andere Neue, Forward Dara Lucas Werner, heiß auf seine Pflichtspieldebüt bei den Winsenern.

Bis zuletzt war vom zuständigen Basketball-Verband die Austragung an einem neutralen Spielort vorgesehen. Jetzt kann das Spiel per Sondergenehmigung doch zu einem echten Heimspiel werden. Auch wenn die Winsener vor ihrer Spielpremiere in der Oberliga keine Trainingseinheit mehr in ihrer neuen Umgebung bestreitet konnten, freuen sie sich dennoch, ihre Oberliga-Premiere statt in Hittfeld in ihrem neuen Zuhause bestreiten zu dürfen, wo aufgrund der niedersächsischen Corona-Bestimmungen aktuell nur 50 Zuschauer zugelassen sind und eine Vielzahl an Regeln eingehalten werden müssen.

Ein Hygienebeauftragter wird die Zuschauer am Halleneingang über die Maßnahmen in der Halle informieren. Unter anderem ist das Tragen einer Mund-Nasenmaske beim Betreten der Spielstätte Pflicht. Das erste Heimspiel gegen Ottensen ist durch den vereinsinternen Vorverkauf bereits ausverkauft.