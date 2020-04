Harburg. Es war der Nachmittag des 5. Januar, als zwei Brüder aus Langenbek ihren Traum verwirklichten. Früher warfen im heimischen Garten auf einen Aufstellkorb. An jenem Sonntagnachmittag standen sich die Brüder nicht mehr im Garten ihrer Eltern, sondern vor 6200 Zuschauern in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegenüber.

Am Ende behielt Jacob Hollatz mit den Oldenburgern gegen seinen jüngeren Bruder Justus in ausverkaufter Halle mit 91:79 die Oberhand. Jetzt am Sonntag sollte es in der Wilhelmsburger Inselparkhalle eigentlich zum Rückspiel kommen. Doch dann kam Corona. Der BBL-Spielbetrieb pausiert mindestens noch bis zum 30. April, Mannschaftstraining findet momentan nicht statt.

Die Zeit verbringen die beiden Point Guards momentan wieder gemeinsam bei ihren Eltern. Über den Online-Videodienst „Zoom“ nahmen sich die sportlichen Brüder aus Langenbek Zeit für ein Gespräch.

Justus (links) und Jacob Hollatz halten sich in ihrem Elternhaus in Langenbek fit so gut es eben geht.

Foto: Hollatz Privat

Um mit einer kleinen Quizfrage zu starten: Wissen Sie, was an diesem Sonntag stattgefunden hätte?

Justus Hollatz Ja klar, Oldenburg gegen Towers.

Die Antwort kam schnell – solche besonderen Termine sollte man also besser kennen…

Justus Hollatz (lacht) Ja, ich glaube schon. Das letzte Pflichtspiel ist mittlerweile fast vier Wochen her.

Wie sehr fehlt Ihnen der Basketball?

Jacob Hollatz Darüber braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Basketball ist natürlich unser Alltag. Bei Justus zwar noch ein bisschen weniger, weil er parallel dazu noch in der Schule ist, bei mir fehlt es aber noch mehr, weil ich hauptsächlich nur Basketball mache. Der Sport bestimmt den ganzen Tag, morgens und abends Training zu haben und an den Wochenenden unterwegs zu sein. Nicht nur das Spiel selber, sondern auch mit den Jungs unterwegs zu sein – das fehlt alles.

Ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass das Duell am Sonntag erstmal ausgefallen ist, oder wäre das Spiel kein Problem für den Familienfrieden gewesen?

Jacob Hollatz (lacht) Nein, nein das wäre kein Problem gewesen.

Justus Hollatz Ich wäre schon froh darüber gewesen, wenn wir gespielt hätten weil ich denke, dass wir mit den Towers gewonnen hätten. Dann hätte es wenigstens 1:1 zwischen uns in der BBL gestanden.

Da die Saison aber auch noch nicht beendet wurde, müssen sich alle Spieler weiter fit halten. Wie kann man sich das momentan vorstellen?

Jacob Hollatz Ich arbeite momentan ziemlich viel für mich selber, da ich mir die Hand gebrochen habe. Ich gehe momentan viel laufen, mehr kann ich leider nicht machen.

Justus Hollatz Ich hatte ja eine Schambeinentzündung und mache deshalb gerade viele Übungen für die Rumpfstabilität. Wegen der Schambeinentzündung kann ich momentan auch nicht so viel laufen gehen wie Jacob. Momentan mache ich dann eben eher viele kleine Workouts für den Rumpf und Oberkörper.

Verläuft der Heilungsprozess der gebrochenen Hand wie geplant?

Jacob Hollatz Ja, ich hatte letzte Woche meine letzte Untersuchung. Im Prinzip bin ich jetzt für alle Aktivitäten, die nicht wehtun, freigegeben. Ich versuche jetzt, die Belastung immer weiter zu steigern und hoffe, dass ich in zwei bis drei Wochen wieder mehr Werfen kann. Es wird aber wohl noch mindestens einen Monat dauern bis ich wieder voll belastbar bin.

Fällt das Wurftraining derzeit also komplett aus?

Jacob Hollatz Wir haben einen Korb im Garten, wegen meiner Hand kann ich gerade aber nicht viel mit dem Ball machen.

Justus Hollatz Wenn das Wetter es zulässt, dann gehe ich auch raus zum Werfen. Die letzten Tage hat das aber leider nicht immer geklappt.

Abstand halten dank Video-Telefonie: Das gilt in diesen Tagen auch für Interviews.

Foto: Maximilian Bronner

In rund drei Wochen stehen in Hamburg auch die ersten Abiturprüfungen an…

Justus Hollatz Ja, ich probiere vormittags meistens etwas für die Schule zu machen. Ab und zu haben wir auch Online-Unterricht. Es gibt Tage an denen ich mehr mache, aber auch Tage an denen ich weniger bis gar nichts für die Schule mache. Die Situation ist für mich persönlich natürlich hilfreich, weil ich ohne BBL-Spiele mehr Zeit habe, mich aufs Abi vorzubereiten.

Jacobs Vertrag in Oldenburg läuft im Sommer aus. Steht schon fest, wie es danach weitergeht?

Jacob Hollatz Ich weiß noch nicht, wie es für mich weitergeht. Ich glaube die meisten Clubs haben derzeit auch andere Probleme, als neue Spieler zu verpflichten. Niemand kann sagen, wann es weitergeht. Man weiß auch nicht, wann die neue Saison startet oder ob die jetzige Saison zu Ende gespielt wird.

Besteht der Wunsch zukünftig auch mal gemeinsam aufzulaufen? Oder würde das Streit um die Startaufstellung geben?

Jacob Hollatz (lacht) Nein, ich glaube, das würde klappen. Das wäre schon witzig, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen.

Justus Hollatz Ich mir auch. Vielleicht ja nächstes Jahr bei den Towers. Man weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall schon etwas Cooles.