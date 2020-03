Neu Wulmstorf. Wenn diese Auszeichnung jemand verdient hat, dann mit Sicherheit Ingo Becker. Seit 33 Jahren engagiert sich der Meckelfelder ehrenamtlich für den Schwimmsport im Landkreis Harburg, seit 2002 ist er Vorsitzender des Kreisschwimmverbandes. „Weit über den Kreis hinaus hat sich Ingo Becker durch sein Engagement einen Namen gemacht und vertritt die Interessen der Schwimmerinnen und Schwimmer auch auf Bezirks- und Landesebene“, heißt es in der Laudatio.

Und so bekam Ingo Becker auf dem Kreisschwimmertag, den der TVV Neu Wulmstorf anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ausrichtete, den Heinrich-Achtelik-Pokal verliehen. Besondere ehrenamtliche Leistungen sind Kriterium für die jährlich vergebene Auszeichnung.

Viele weitere Pokale und Wiederwahl für Vorstandsmitglieder

Traditionell nehmen Ehrungen breiten Raum auf dem Kreisschwimmertag ein. Der Heinz-Kirsch-Pokal für die punktbeste Leistung des vergangenen Jahres ging an Martina Homeyer (SG Wiste) für ihre Zeit über 400 Meter Lagen. Die später in ihrer Position als Zweite Vorsitzende bestätigte Steffi Bertram nahm stellvertretend für Blau-Weiss Buchholz den Pokal für den Verein mit der besten Nachwuchsarbeit entgegen. Bei den Wahlen wurden auch Jutta Fröhlich (Schatzmeisterin), Inga Kuschel (Schwimmwartin) und Ralf Stenzel (Masterswart) für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Für die Staffel-Jugend gab es einen Pokal für die SG Wiste (Mädchen) sowie für den SC Seevetal (Jungen und Mixed). Die Masters-Staffel-Pokale gingen an die SG Wiste (weiblich und mixed) und den TVV Neu Wulmstorf (männlich).