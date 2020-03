Buchholz/Tostedt. Es ist die größte Veranstaltung, die der Turnkreis Harburg im Laufe eines Jahres zu organisieren hat. Mit einigen Tagen Abstand waren alle Beteiligten froh, dass die Kreismeisterschaften 2020 der Schülerinnen, Jugendlichen und Frauen wie geplant über die Bühne gebracht werden konnten. Die Besten dieser Kreistitelkämpfe qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaften, die ebenfalls in der Nordheidehalle in Buchholz hätten ausgetragen werden sollen.

Wenige Tage später machte die Stadt Buchholz die Nordheidehalle dicht

Doch dazu kam es nicht mehr. Weder die männlichen noch die weiblichen Gerätturner aus dem Bezirk Lüneburg konnten an die Geräte gehen. Die Stadt Buchholz zog angesichts der Coronakrise am Freitagmittag die Notbremse und schloss die Nordheidehalle für jeglichen Sportbetrieb. Wann dieser fortgesetzt werden kann, steht wie in vielen anderen Sportarten in den Sternen.

Da tat es gut, dass Sandra Meyer von einem sehr guten Meldeergebnis für die vorgeschalteten Kreismeisterschaften hatte berichten können. „Wir hatten 220 Meldungen aus acht Vereinen. Im Endeffekt sind einige Turnerinnen weniger hier. 20 bis 30 Absagen sind aber völlig normal“, sagte die Fachwartin für das weibliche Gerätturnen im Landkreis Harburg. Ein wenig Sorgen bereitete ihr, dass die anspruchsvollsten Wettkampfklassen nur dünn besetzt waren. In der Leistungsklasse (LK) 1 der 18- bis 29-Jährigen stellte sich beispielsweise nur Maria Heitmann (TSV Buchholz 08) den Herausforderungen des Deutschland-Cups.

21 Turnerinnen vom MTV Tostedt, die Älteren unterstützen die Jüngeren

Etwas weniger schwierig waren die Übungen, die die Teilnehmerinnen im Pflichtwettkampf der Altersklasse 13 und älter zu zeigen hatten. Unter den vier Turnerinnen waren drei vom MTV Tostedt, insgesamt hatte der Verein aus dem Süden des Kreisgebiets 21 jungen Damen zu den Kreismeisterschaften geschickt. Trainerin Renate Kastl kam kaum zur Ruhe. Ständig wechselte sie die Geräte, um eine Wettkampfübung zu beobachten oder einem ihrer Schützlinge Tipps nach dem Einturnen zu geben.

In Sichtweite des Schwebebalkens sitzen Anna Kähm, Nina Meyer, Anne Ramms und Carolin Kersten auf dem Boden und warten auf ihren Einsatz. Die 14-jährige Carolin ist krank und kann nicht teilnehmen, ist aber trotzdem vor Ort und unterstützt ihre Vereinskameradinnen. „Das ist das Schöne am Turnen. Wir sind wie eine Familie“, erzählt die 18 Jahre alte Nina. „Wir treffen uns auch privat und machen recht viel zusammen.“

Erlebnis-Turnfest in Oldenburg soll Stand jetzt stattfinden

Eine der nächsten Aktivitäten soll die Teilnahme am niedersächsischen Erlebnis-Turnfest in Oldenburg sein. Hinter der Fahrt vom 20. bis 24. Mai steht allerdings ein Fragezeichen. Die Organisatoren teilen auf ihrer Homepage jedenfalls mit, dass das Turnfest nach derzeitigem Stand stattfinden solle.

Die Älteren in der Mädchengruppe des MTV Tostedt turnen seit sieben oder acht Jahren. Sie unterstützen auch die Jüngsten, wenn sie zweimal pro Woche in der Halle der Erich-Kästner-Realschule trainieren. Auch das unterstreicht die Aussage, wie eine Familie zu sein. Was macht am Turnen besonders viel Spaß, will ich wissen. „Man kann sich bewegen“, sagt Nina. „Und mir gefällt die Vielfalt“, ergänzt Anna Rähm, die in den Vierkampf-Gesamtwertung die Beste ist und als Kreismeisterin einen der vielen Pokale in Empfang nehmen darf. Die 14-Jährige gewann vor Anne Ramms (Tostedt), Evita Gosselk (Buchholz 08) und Nina Meyer (Tostedt).

Fast die Hälfte aller Kreistitel geht an den TSV Buchholz 08

Der in Quantität und Qualität beste Verein der Kreismeisterschaften war wenig überraschend der TSV Buchholz 08 mit seinem Leistungsstützpunkt. Ein Drittel aller Teilnehmerinnen gingen für Buchholz 08 an die vier olympischen Geräte im weiblichen Bereich. „Dass allein 70 Athletinnen aus den Reihen des Ausrichters TSV Buchholz 08 kommen, unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung der mit 340 Mitgliedern größten Kunstturnabteilung Deutschlands“, sagte Trainer Bernward Bade. Seine Schützlinge hätten auch in der Qualität der Darbietungen für die Top-Leistungen gesorgt, so Bade.

Sarah Kleinknecht (23/TSV Buchholz 08) war mit 54,15 Punkten die Tagesbeste im Kür-Vierkampf.

Foto: Matthias Büttner / TSV Buchholz 08

Am Ende eines langen Kunstturntages hatten die Spitzenturnerinnen von Buchholz 08 insgesamt 22 Platzierungen auf dem Siegerpodest auf sich vereint. Acht erste Plätze stellten fast die Hälfte aller vergebenen Kreismeistertitel dar, dazu kamen acht zweite und sechs dritte Plätze. Auch die Tageshöchstnoten gingen an die Protagonistinnen aus dem Buchholzer Talentschuppen.

Birla Mecke (14) turnt die Tageshöchstnote am Schwebebalken

Die 14 Jahre alte Birla Mecke erzielte in der Kürklasse die Tageshöchstnote für ihre fast fehlerfreie Darbietung auf dem zehn Zentimeter breiten und 1,25 Meter hohen Schwebebalken. Hinter der Vierkampfsiegerin Mecke landeten Anabella Gündel (TSV Winsen) und Carolin Vaßholz (Blau-Weiss Buchholz) auf den Plätzen zwei und drei der Leistungsklasse 3 im Niedersachsen-Cup.

Das höchste Vierkampfresultat aller Teilnehmerinnen erzielte mit 54,15 Punkten die ebenfalls für Buchholz 08 startende Sarah Kleinknecht. Die 23-Jährige siegte in der Leistungsklasse 2 der 18- bis 29-Jährigen vor Vereinskameradin Jennifer Preis und Lisanne Rolo-Pinto-Schröder (TSV Stelle).