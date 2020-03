Buchholz. Und wieder haben die „kleinen Luchse“ gewonnen. Gegen den Abstiegskandidaten SG Altona setzte sich die zweite Mannschaft der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten, die so erfolgreich im Schatten des Zweitliga-Spitzenreiters in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein agiert, souverän mit 32:20 (13:7) durch und behauptete ihre Spitzenposition. Nach 21 von 26 Saisonspielen hat der Aufsteiger drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Altenholz und marschiert auf die Meisterschaft zu. Damit verbunden wäre der Aufstieg in die Dritte Liga.

Sechs Mütter im Team könnten den höheren Aufwand nicht leisten

Aber nur eigentlich – denn die Dritte Liga ist bei den Luchsen II kein Thema. Geschäftsführer Sven Dubau bestätigt, dass weder von Vereinsseite noch aus den Reihen der Spielerinnen der Aufstieg angestrebt werde. „Das wollen und das schaffen wir gar nicht“, sagte Dubau. Der Aufwand wäre für die Spielerinnen, unter ihnen sechs Mütter, sportlich und zeitlich zu hoch. Auch aus Sicht des Vereins ergibt es Sinn, kommende Saison erneut in der Oberliga anzutreten. „Wir wollen in unserer Zweiten Damen junge, talentierte Spielerinnen ausbilden und an die Bundesligamannschaft heranführen, wie wir das schon erfolgreich machen“, so Dubau. Die Entscheidung gegen den Drittliga-Aufstieg hätten Team und Verein gemeinsam getroffen.

Sehr zur Freude von Sven Dubau, der neben Martin Hug auch als Co-Trainer fungiert, haben alle Leistungsträgerinnen für die kommende Saison zugesagt. Dass sich bereits im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Oberliga die Frage eines weiteren Aufstiegs überhaupt stellen würde, hatte Dubau vor Saisonbeginn nicht erwartet. „Dass wir mit einer guten Mannschaft eine gute Rolle in der Oberliga spielen würden, damit hatte ich gerechnet. Aber dass wir im Laufe der Saison so gut miteinander harmonisieren würden, hätte ich nicht gedacht.“ Wie Sven Dubau zu wissen glaubt, hat Mitaufsteiger HSG Mönkeberg-Schönkirchen – der Tabellendritte kann durch Siege in zwei Nachholspielen mit den Luchsen gleichziehen – die Lizenz für die Dritte Liga beantragt.

Entwicklung zu einem Spitzenteam überrascht auch den Geschäftsführer

Abstiegskandidat Altona konnte in der Nordheidehalle nur in den ersten Minuten mithalten, dann setzte sich das Damenteam von Trainer Martin Hug Treffer um Treffer ab. Waren es zur Pause sechs Tore, wuchs der Vorsprung bis zum Schluss kontinuierlich auf zwölf Tore an. Mit jeweils sechs Toren waren Alina Schneider und Sabrina Genilke die besten Werferinnen. Fünf Tore, davon drei Siebenmeter, steuerte Laura Lübcke bei, die in dieser Saison eine sichere Schützin von der Strafwurflinie ist.