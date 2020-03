Meckelfeld. Mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg im direkten Duell sind die in der Tabelle der Bezirksliga zwei am TSV Winsen vorbei auf den vierten Platz gerückt. Das Tor des Tages in einem vor allem von Kampf geprägten Derby erzielte Justin Oldenburg nach feiner Vorarbeit von Benjamin Lipke in der 14. Minute.

Winsen verwertet in der ersten Hälfte gute Chancen nicht

Ansonsten gehörte die erste Hälfte eher den Gästen. Allerdings verpasste es das Team von Trainer Henrik Titze, eine von mindestens drei guten Chancen zum Ausgleich zu nutzen. „Der Halbzeitrückstand war unglücklich. Da hätten wir 3:1 führen können“, sagte Titze. Eine weitere Viertelstunde drängten die Winsener auf den Ausgleich. In der letzten halben Stunde waren es die Meckelfelder, die die bessere Chancen hatten und in Person von Oldenburg, Philip Kruse oder Chauncy Krabbe das zweite Tor hätten machen müssen.

Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. „Erst haben wir keine Tore geschossen und dann waren wir nicht mehr gut“, zog Henrik Titze ein nüchternes Fazit. Für den TSV Winsen war es im zweiten Spiel 2020 die zweite Niederlage. „Wir haben unser System umgestellt und wollten in der Rückrunde ein bisschen was ausprobieren. Jetzt müssen wir erstmal den Negativtrend stoppen“, sagte Titze.

Die Top-5 waren das Ziel – Meckelfeld liegt voll im Soll

Die Seevetaler liegen voll im Plan. „Im Sommer haben wir das Ziel formuliert, in die Top-5 kommen zu wollen“, sagte Teammanager Karlheinz Rüdiger. „Scharmbeck hat verloren, vielleicht geht jetzt noch etwas mehr.“

Im Tabellenkeller gerät der MTV Egestorf durch die 0:2-Niederlage gegen Schlusslicht TuS Fleestedt (Torschützen Niklas Heins, Fabian Maltzan) immer mehr unter Druck. Zumal Eintracht Elbmarsch mit dem 4:2 (2:1)-Auswärtssieg in Eldingen den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen schaffte. „Das nützt aber alles nichts, wenn wir am Sonnabend nicht gegen Lindwedel-Hope nachlegen“, sagte Ligamanager Philipp Meyn.