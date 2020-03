Buchholz. Schwimmerinnen und Schwimmer aus sieben Vereinen bewarben sich jetzt im Buchholzer Schwimmbad um die Kreismeistertitel auf den Mittelstrecken. „Die Veranstaltung war sehr gut besetzt“, sagte Pressewartin Gaby Stelting. Die erfolgreichste Mannschaft stellte Blau-Weiss Buchholz, deren Mitglieder insgesamt 63 Medaillen gewannen, darunter 36 in Gold. Dahinter folgten der Schwimm-Club Seevetal (59 Medaillen, 25 Titel), die SG Wiste (46 Medaillen, 21 Titel) und TSV Buchholz 08 (40 Medaillen, 16 Titel).

Leonie Bertram dreifache Meisterin der offenen Wertung

Die erfolgreichste Schwimmerin war Leonie Bertram (Blau-Weiss Buchholz) mit drei ersten Plätzen in der offenen Wertung. Über 200 m Rücken und 400 m Lagen siegte Lisa Kraus (SG Wiste), die auch fünfmal in ihrem Jahrgang (2005) erfolgreich war. Zwei Kreismeistertitel gingen an Christoph Lorenzen (TVV Neu Wulmstorf).

Jeweils fünf Jahrgangstitel gewannen zwei Talente vom TSV Buchholz 08: Jonah van de Sand (geboren 2005) und Hannah Kirsten (2007). Jeweils vier erste Plätze erkämpften Saskia Gleichforsch, Nick Tschentschel (beide BW Buchholz), Jannik Häfelinger (SC Seevetal) und Joshua Elias Bauer (TVV Neu Wulmstorf).

Buchholzer Damen und Wiste-Herren gewinnen die Staffeln

Die Kreistitel in den abschließenden Staffelwettbewerben über 4 x 200-Meter-Freistil gingen an die Herren der SG Wiste und die Damen von Blau-Weiss Buchholz.