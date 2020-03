Buchholz. Eine 22 Jahre alte Rückraumspielerin aus Schweden haben die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten unter Vertag genommen. Louise Cronstedt hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird mit Beginn der Saison 2020/2021 erstmals für die Luchse auf Torejagd gehen. Die bevorzugte Position der ausgebildeten Physiotherapeutin ist der linke Rückraum.

Bisher spielte sie für Helsingborg in einer Liga namens Allsvenkan

Louise Cronstedt war mit ihrem Heimatverein Lugi HF Lund ehemals Junioren-Vizemeisterin in Schweden geworden. Seit dreieinhalb Jahren spielt sie beim OV Helsingborg in der Allsvenkan. Das ist eine Liga, die von der Spielstärke her mit der 2. Bundesliga vergleichbar ist. Cronstedt fühlt sich nun bereit, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu tun und eine Herausforderung im Ausland anzunehmen.

Luchse-Trainer Dubravko Prelcec ist angetan vom Können der talentierten Schwedin. „Louise hat einen knallharten Schlagwurf und zeigt im Angriff sehr viel Selbstvertrauen und Spielverständnis. In ihrem Abwehrverhalten ist sie noch zu brav und muss körperbetonter spielen. Aber bei ihrem Ehrgeiz und ihrem Trainingsfleiß wird sie auch diese wichtige Voraussetzung erfüllen können. Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, diese sympathische Spielerin noch besser zu machen“, wird Prelcec in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Torhüterin Marieke Vogel bleibt ein weiteres Jahr in Buchholz

„Die Eindrücke, die ich von der Mannschaft und dem Verein bekommen habe, waren sehr positiv. Die Trainingsphilosophie und das professionelle Umfeld haben mich überzeugt. Es ist auch für mich spannend, am Umbau der Mannschaft teilzunehmen und ein Baustein für das Gelingen zu sein“, sagte der Neuzugang aus Schweden, der schon sehr gut Deutsch spricht.

Die Vertragsverlängerung mit Torhüterin Mareike Vogel hatten die Luchse zuvor bekannt gegeben. Ursprünglich wollte die 33-Jährige ihre Karriere zum Saisonende beenden. Ihre bestechende Form und große Konstanz überzeugten Vogel, die für ein Jahr unterschrieb, jedoch vom Gegenteil. Sie war 2015 vom TSV Travemünde in die Nordheide gekommen.