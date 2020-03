Buchholz. Krankheitsbedingt trat die Fechtabteilung von Blau-Weiss Buchholz nur mit einer kleinen Delegation die Fahrt zum Turnier nach Braunschweig an. Nur zwei junge Damen aus der Nordheide stellten sich der Konkurrenz beim Till-Eulenspiegel-Turnier, bei dem auch Punkte für die niedersächsische Rangliste vergeben wurden.

Titelverteidigerin Franziska Fritsch scheidet im Viertelfinale aus

Franziska Fritsch maß sich in einem starken Teilnehmerfeld des Damenfloretts mit 17 Konkurrentinnen. Im vergangenen Jahr hatte die Buchholzerin das Turnier gewonnen und war nicht nur deshalb hochmotiviert. Mit nur einer Niederlage in Vor- und Zwischenrunde ging es für die U15-Jugendliche in die Direktausscheidung.

Leider war im Viertelfinale nach einer 13:15-Niederlage gegen eine Lokalmatadorin Schluss. „Die Niederlage hätte nicht sein müssen. Am Ende des Gefechts hat mir ein wenig die Konzentration gefehlt, um die entscheidenden Treffer zu setzen“, meinte Franziska Fritsch, die in der Gesamtwertung auf dem fünften Platz landete.

Zuvor hatte sie Landesmeisterschaft und Türmchenturnier gewonnen

Einen weiteren großen Erfolg konnte dafür Alexandra Herter erringen. Nach dem Titelgewinn bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften und der Goldmedaille beim Türmchenturnier in Lübeck stand die in der Altersklasse U11 aktive Fechterin erneut auf der obersten Stufe des Treppchens. Ohne eine einzige Niederlage im gesamten Turnierverlauf machte sie den Hattrick perfekt. „Mit dieser Leistung hat Alexandra bestätigt, dass sie zu den besten U11-Florettfechterinnen in Norddeutschland zählt“, sagte Pressesprecher Peter Mahutka.