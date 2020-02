Drennhausen. Die Fußballer von Eintracht Elbmarsch haben ihren neuen Trainer für die Spielzeit 2020/2021 vorgestellt. Der bisherige Damentrainer Jan Flindt wird im Sommer die Verantwortung beim Bezirksligisten übernehmen, der derzeit auf einem Abstiegsplatz steht und Gefahr läuft, in die Kreisliga abzusteigen.

Nach der Trennung von Tobias Gäbel war der ehemalige Trainer Kim Koitka im Herbst 2019 eingesprungen. Von vornherein war klar, dass dessen Engagement – möglichst mit dem Klassenerhalt – mit dem Ende der laufenden Saison 2019/2020 wieder zu Ende gehen wird.

In dieser Saison arbeiteten Tobia Gäbel und Kim Koitka in Drennhausen

Seit mittlerweile elf Jahren steht Jan Flindt bei den Eintracht-Frauen an der Seitenlinie, unter anderem führte er sie in die Landesliga. Zudem holte er zwei Doublesiege auf Kreisebene und entwickelte die junge Mannschaft kontinuierlich weiter. Nachdem Flindt im Frühjahr 2018 die Trainer-B-Lizenz erworben hat, geht er nun den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn.

„Wir sind stolz, Fiet‘n als neuen Coach gewonnen zu haben. Sein Engagement als Spieler und Trainer innerhalb der Eintracht Elbmarsch ist einzigartig. Nicht zuletzt wegen seines Ehrgeizes und seiner Integrität war er für uns der absolute Wunschkandidat“, sagte der Erste Vorsitzende Jens Heidemann.

Neuer Trainer kommt mit neuem Stab – Martin Stilla scheidet aus

Der 40 Jahre alte Flindt kann auf eine beeindruckende Spielerkarriere zurückblicken, unter anderem kickte er mit Eintracht Elbmarsch in der Landesliga. „Ich hatte in den vergangenen Jahren einen fantastischen Weg mit den Mädels, die viel mehr für mich sind als nur ein Team. Daher wird mein Fokus bis zum Sommer ganz klar auf dem Klassenerhalt mit den Mädels liegen. Danach freue ich mich, mit meinem Heimatverein die nächste Etappe anzugehen und hoffe, die Jungs zurück in die Erfolgsspur bringen zu können“, sagte Jan Flindt, der einen neuen Trainerstab um sich versammeln wird. Nicht mehr dazugehören wird der bisherige Co-Trainer Martin Stilla.