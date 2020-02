Tostedt. „Es gibt in dieser Klasse nichts geschenkt. Von 6:1 bis 5:5 war alles möglich“, sagte Tischtennis-Abteilungsleiter Michael Bannehr vom MTV Tostedt. Von der Papierform her hatte die Zweitliga-Damenmannschaft seines Vereins eine lösbare Aufgabe. Zu Gast in der Halle Poststraße war nämlich der Tabellenletzte Füchse Berlin, der von den ersten zehn Spielen nur eines gewonnen hatte. Dennoch wurde es ein hartes Ringen bis zum 6:3-Heimsieg.

Irene Ivancan und Svenja Koch gewinnen jeweils zwei Einzel

Den Grundstein legten die Tostedterinnen in den Doppeln. „Nachdem wir in den beiden vorherigen Heimspielen unglücklich mit 0:2 in die erste Einzelrunde gestartet sind, lief es diesmal besser“, so Bannehr. Sowohl Irene Ivancan/Finja Hasters als auch Yvonne Kaiser/Svenja Koch gingen über die volle Distanz und setzten sich im fünften und entscheidenden Satz durch. Damit stand es vor den Einzelpaarungen 2:0 für Tostedt.

Dort gewann Sportzenspielerin Irene Ivancan ihre beiden Spiele. Tostedts Nummer zwei Yvonne Kaiser verlor dagegen gegen die gleichen Gegnerinnen aus Berlin. Im unteren Paarkreuz verhinderte Svenja Koch mit zwei Einzelsiegen, dass die Füchse noch einmal in die Nähe eines Punktgewinns kamen. Und auch die junge Finja Hasters schnupperte an einem Erfolg. Sie verlor ihr einziges Einzel mit 2:3-Sätzen gegen Ann-Marie Dahms.

Auswärtsreise am 7. und 8. März nach Offenburg und Weil

Mit 14:12 Punkten hat der MTV Tostedt den vierten Tabellenplatz in der 2. Frauen-Bundesliga gefestigt. Am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. März geht es auf Auswärtsreise mit zwei Spielen bei den Tabellennachbarn DJK Offenburg (5. Platz) und ESV Weil (3. Platz).