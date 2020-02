Maschen. Die gute Nachricht vorweg: es scheint alles glimpflich ausgegangen zu sein. Von einem auf den anderen Augenblick war für die Fußball-B-Juniorinnen des VfL Maschen alles anders. Plötzlich spielte es keine Rolle mehr, welche Platzierung sie bei der niedersächsischen Futsal-Meisterschaft belegen würden, plötzlich rückten die guten Leistungen beim Turnier der acht besten niedersächsischen B-Juniorinnen-Teams weit in den Hintergrund.

Zusammenprall im Spiel um Platz drei gegen TSV Luthe

Was war passiert? „Der 9. NFV-Futsal-Cup ist von der Verletzung einer Spielerin des VfL Maschen überschattet und danach abgebrochen worden“, teilte der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) mit. Im Spiel um Platz drei ging es für die Seevetaler Talente gegen den Nachwuchs des TSV Luthe. In dieser Partie prallte VfL-Torhüterin Yara Baumann mit einer Gegenspielerin zusammen und blieb reglos liegen.

„Die meisten von uns haben gar nicht richtig gesehen, wie es passiert ist“, sagte Trainerin Annika Völz. Die Keeperin, eine der Jüngsten im Team, habe sich nicht mehr bewegen können. Der Verdacht auf ein Verletzung der Wirbelsäule schoss allen in der Halle durch den Kopf. Entsprechend vorsichtig erfolgte die Versorgung von Yara Baumann. Nachdem ein Krankenwagen eingetroffen war, wurde die Halswirbelsäule mit einer Halskrause fixiert, um jegliche Bewegung unmöglich zu machen.

Glücklicherweise keine Verletzung an der Halswirbelsäule

„Es kam uns vor wie eine Ewigkeit“, sagte die Trainerin. Yaras Eltern waren ebenfalls in der Halle und mussten alles miterleben. Aus der Sporthalle in Bösel fuhren sie mit ihrer Tochter im Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg. Nach eingehenden Untersuchungen erfolgte die vorsichtige Entwarnung.

Der Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule bestätigte sich glücklicherweise nicht. Yara Baumann trug eine schwere Gehirnerschütterung davon. Zwei Tage musste sie zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, am Dienstag wurde sie dann von ihren Eltern abgeholt. „Wir sind sehr erleichtert, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist“, sagte Annika Völz.

Zwei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus Oldenburg

Die Spielerinnen der vier noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften sahen sich nach dem Ereignis nicht mehr in der Lage, das Turnier zu Ende zu spielen. Maschen und Luthe einigten sich auf einen Spielabbruch. Auch der JFV Kickers Hillerse-Leiferde-Volkse-Dalldorf und Hannover 96 verständigten sich darauf, das Endspiel nicht mehr auszutragen. Niedersachsen darf zwei Vereine zur norddeutschen Futsal-Meisterschaft entsenden. Daher sind beide Finalisten für die Titelkämpfe am Sonntag, 1. März, in Pinneberg qualifiziert. Im Teilnehmerfeld stehen auch die Bundesliga-B-Juniorinnen des Harburger TB, die sich als einer von zwei Vertretern Hamburgs das Ticket gesichert hatten.

Insgesamt blickt der VfL Maschen auf eine erfolgreiche Hallensaison zurück. In den vergangenen Wochen war das Team, das überwiegend aus Spielerinnen der Jahrgänge 2003 und 2004 besteht, Kreis- und Bezirksmeister geworden. Im Kreisfinale gab es einen 7:2-Sieg gegen die JSG Jesteburg/Bendestorf. Auf Bezirksebene fegte die Mannschaft des Trainerduos Eileen Abeska (27 Jahre) und Annika Völz (26) die JSG Ihlpohl/Lesumstotel mit 4:0 aus der Halle.

2:3 – Aus im Halbfinale nach Sechsmeterschießen

Dieser Trend setzte sich bei der Niedersachsenmeisterschaft fort. „In der Gruppe sind wir ungeschlagen geblieben und als Erster ins Halbfinale eingezogen“, schien selbst die Trainerin etwas überrascht vom erfolgreichen Auftreten. Beeindruckt habe sie vor allem das 0:0-Remis gegen den VfL Wolfsburg. Darüber hinaus gab es ein 1:0 gegen den TSV Luthe, den späteren Gegner im Spiel um Platz drei, und ein 3:0 gegen TuS Büppel.

Unglücklich die Niederlage im Halbfinale gegen JFV Kickers Hillerse-Leiferde-Volkse-Dalldorf. Nach dem 0:0 in der regulären Spielzeit entschied ein Sechsmeterschießen über den Finaleinzug. Maschen brachte den dritten und letzten Schuss nicht unter und verlor mit 2:3.

Mannschaft will Motivation in die Niedersachsenliga mitnehmen

„Das Auftreten in der Halle bringt uns viel Motivation für die Niedersachsenliga“, sagte Annika Völz. Auf dem Feld läuft es für die am höchsten spielende Mädchenmannschaft des Kreisfußballverbandes Harburg nicht rund. Weil die ersten beiden Vereine verzichteten, bekam Maschen am Saisonende 2018/19 als Tabellendritter der Aufstiegsrunde die Chance auf den Sprung in die Niedersachsenliga – und nutzte sie.

„Wir haben das als Chance gesehen, Erfahrungen zu sammeln. Die haben wir schon reichlich gemacht“, sagte Trainerin Völz, die in der Jugend eine erfolgreiche Leichtathletin beim LAC Meckelfeld war. Nach den ersten acht Saisonspielen stehen die B-Juniorinnen des VfL Maschen noch punktlos auf dem vorletzten Platz.

An diesem Sonntag kommt der Tabellenzweite Osnabrück nach Maschen

An diesem Sonntag, 1. März, ist das erste Spiel der Frühjahrsrunde angesetzt. Um 12 Uhr geht es auf der Sportanlage in Maschen, Zum Sportplatz 10, gegen den Tabellenzweiten Osnabrücker SC. Spätestens sechs Tage später sollen die ersten Punkte eingefahren werden, wenn es auswärts gegen Schlusslicht MF Göttingen geht. Yara Baumann will ihre Mannschaft dann vom Spielfeldrand aus unterstützen – bis zum nächsten Einsatz muss sie sich noch etwas gedulden.