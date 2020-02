Buxtehude. Viele Namen sind mit den Erfolgen der Handballfrauen des Buxtehuder SV verbunden. Wie die Trainer Hans Dornbusch, Wolfgang Pötzsch, Hans-Herbert Ludolf, Otto Sternberg, Mane Skercevic, Leszek Krowicki, Heike Axmann und Dirk Leun oder frühere Spielerinnen wie Stefanie Melbeck, Susanne Petersen, Melanie Schliecker, Andrea Bölk oder Natascha Kotenko. Sie alle standen immer wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Eher im Hintergrund dagegen hat Michael Jungblut zu den Erfolgen beigetragen. Seit 33 Jahren ist „Michel“, wie er gerufen wird, Betreuer der ersten Damenmannschaft des Buxtehuder SV. Am Sonnabend feierte er seinen 70. Geburtstag – natürlich in der Halle Nord. Und das aktuelle Bundesliga-Damenteam machte ihm mit einem 38:22 (18:11)-Heimsieg gegen Mainz 05 vor mehr als 1000 Zuschauern das schönste Geschenk an seinem Ehrentag.

Es war ein Tag der großen Emotionen in Buxtehude. Michael Jungblut kämpfte zunächst dagegen an, dann aber ließ er den Tränen doch freien Lauf. Weil viele Spielerinnen aus mehr als 30 Jahren Bundesliga extra in die Halle gekommen waren, um „ihrem Michel“ zu gratulieren, der so etwas wie die gute Seele des Vereins ist. Schon beim Aufstieg in die 2. Bundesliga 1987 war er Betreuer der Buxtehuder Damenmannschaft. Seitdem hat er alle Erfolge miterlebt, wie den Aufstieg in die erste Liga 1989, den Gewinn des Europa-Cups 1994 und 2010 und zweimal in 2015 und 2017 den Gewinn des deutschen Handballpokals.

„Ich mache weiter, solange man mich lässt“

Und auch nach 33 Jahren denkt Michael Jungblut noch nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. „Ich mache weiter, solange man mich lässt und es mir Spaß macht“, sagte der frühere leitende Krankenpfleger der Intensivstation des Buxtehuder Krankenhauses vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 und nahm danach wie gewohnt seine anvertrauten Aufgaben wahr. Zuletzt klatschte er wie üblich die Spielerinnen beim Einzug in die Halle ab, bevor er dann in fast ausverkaufter Halle in den Focus der Aufmerksamkeit geriet.

Sogar ein wenig Karnevalsstimmung kam in der Halle Nord auf, als vorher die Gäste aus Mainz mit dem Narrhallamarsch begrüßt wurden. Zum Singen und Lachen war den Spielerinnen aus Mainz – unter ihnen auch die frühere Buxtehuderin Franziska Fischer – danach aber nicht zu Mute. Obwohl die BSV-Frauen es ruhig angehen ließen, ohne die immer noch verletzte Torhüterin Lea Rühter, Außenangreiferin Melissa Luschnat und Rückraumspielerin Liv Süchting.

Die bisherige Rekordwerferin Stefanie Melbeck (r.) gratuliert Lone Fischer, der neuen Nummer eins in der Ewigen-Bestenliste des Buxtehuder SV.

Foto: Günther Bröde

Dabei hatten sich die BSV-Frauen vorgenommen, „volle Pulle“ zu spielen und ihre Erfolgsserie von 10:2 Punkten 2020 gegen den Liganeuling auszubauen. Doch bis sie wirklich volle Pulle spielten vergingen etliche Spielminuten, in den der BSV nicht an die zuletzt in Leverkusen gezeigte Angriffsstärke anknüpfen konnte, sondern sich viele Fehler in der Offensive leistete. Der deutliche Sieg zeichnete sich dennoch spätestens nach einem 5:1-Lauf vor der Pause ab.

Ideale Grundlage für eine gelungene Feier

Dem folgte in Durchgang zwei ein 6:0-Lauf, mit dem sich die Buxtehuderinnen auf 29:17 absetzten. Dirk Leun gab jeder seiner Spielerinnen Einsatzzeiten. Dem Rhythmus des BSV schadeten die vielen Wechsel nicht. In der 53. Minute erzielte Lisa Antl mit dem 33:20 ihr erstes Bundesliga-Tor. Den Schlusspunkt setzte Rechtsaußen Luisa Scherer mit zwei Toren in Folge. Die Zuschauer in der Halle Nord feierten ihre Mannschaft nach dem höchsten Heimsieg in dieser Saison, der gleichzeitig der vierte in Serie war. Das 38:22 war zudem die ideale Grundlage für eine gelungene Feier zum 70. Geburtstag von Betreuer Michael Jungblut.

Katharina Filter war mehr als nur „Ersatz“ für die verletzte Stammtorhüterin Lea Rühter.

Foto: Güntehr Bröde

Vorher hatte vor allem Dirk Leun für gute Laune in der Halle Nord gesorgt. Es habe zwar nicht alles geklappt, sagte der Trainer, aber sein Team habe ein hohes Tempo vorgelegt und mit Risiko und viel Spielfreude agiert. „Unser Betreuer hat ganz ruhig und entspannt auf der Bank gesessen. Und im Alter ist Entspannung bekanntlich das Beste, was einem passieren kann“, sagte er mit einem Seitenblick auf Michael Jungblut.

Bereits am Mittwoch geht es für den Buxtehuder SV weiter mit dem Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg. Dann wollen Dirk Leun und seine Spielerinnen ihre Serie auf 14:2 Punkte ausbauen. Und Lone Fischer, die mit ihren sechs Treffern vor einer Woche in Leverkusen Stefanie Melbeck als beste BSV-Werferin aller Zeiten in der Ewigen-Bestenliste überholt hatte, ihren neun Treffern gegen Mainz weitere Tore für den BSV anfügen.