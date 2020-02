Harburg. Auf einen sehr erfolgreichen Jahresstart blickt die Karateabteilung des Harburger TB zurück. Bei den Hamburger Meisterschaften, dem Frühjahrspokal und den Hamburg Open waren die HTB-Karateka so gut, dass sich acht von ihnen für die deutschen Meisterschaften am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. März, in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg qualifiziert haben.

Konkurrenz aus Süddeutschland ist stark und erfahren

„Zudem stellt der HTB das einzige Bundesliga-Damenteam aus Hamburg, das an den Titelkämpfen teilnimmt“, so Abteilungsleiter Ralf Becker. Angesichts der starken und größtenteils erfahreneren Konkurrenz aus Süddeutschland sind die Chancen gering. Becker formulierte es so: „Wir haben mehr Hoffnung als Aussicht auf einen DM-Titel.“

Alle HTB-Sportler sind aus der eigenen Jugend hervorgegangen und starten erstmals in der Leistungsklasse der Erwachsenen. Besonders im Fokus stehen die 17 Jahre alte, zweimalige deutsche Meisterin Reem Khamis und der 18 Jahre alte Irish-Open-Sieger Niels Meinköhn. Beide bereiten sich intensiv auf den bevorstehenden Jahreshöhepunkt vor.

Harburgs Aushängeschilder sind Reem Khamis und Niels Meinköhn

Das Damenteam mit Julia Ehrhorn, Reem Khamis, Marlene Herzig und Nathalie Berrier ist die klare Nummer eins in Hamburg – sowohl in der Altersklasse U21 als auch bei den Erwachsenen.

Bei den Hamburg Open zeigten die Karatekämpfer des Harburger TB, dass sie den Vergleich mit internationaler Konkurrenz aus Polen, Frankreich, Dänemark, England und der Ukraine nicht zu scheuen brauchen. Sie entschieden die Kämpfe größtenteils deutlich für sich. Die Bilanz: vier erste, ein zweiter und zwei dritte Plätze.