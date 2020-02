Heimfeld. Ganz zufrieden war Dennis Sievert nicht. Auch wenn die Hockeydamen der TG Heimfeld zwei Siege in zwei Spielen einfahren konnten und sich damit aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Nord verabschiedet haben, hatte der Trainer etwas zu kritisieren. „Wir haben wieder mal unsere beiden Gesichter gezeigt. Im ersten Spiel brauchte das Trainerteam eigentlich nur einwechseln und zugucken, weil alles wie von selbst funktioniert hat, wie wir vor Spielfreude nur so gesprüht und einen Konter besser als den anderen ausgespielt haben“, geriet Coach Sievert geradezu ins Schwärmen.

Uneingeschränktes Lob konnte es vom Trainer nicht geben

Es gehört aber wohl auch zur DNA eines Trainers, seien Mannschaft nicht über den grünen Klee zu loben. „Im zweiten Spiel waren wir in fast allen Aktionen wieder eine Sekunde langsamer im Kopf, haben nicht alles konsequent zu Ende gespielt und den Gegner damit im Spiel gehalten, obwohl wir in allen Bereichen völlig überlegen waren.“

Die Heimfelderinnen hatten zunächst den DHC Hannover auswärts mit 8:0 (2:0) vom Feld gefegt und dann in der Heimhalle an der Kerschensteinerstraße einen mühevollen 5:3 (2:1)-Erfolg gegen den Club zur Vahr aus Bremen erkämpft. Dank des unter dem Strich starken Sechs-Punkte-Wochenendes haben sich die TGH-Frauen auf den dritten Tabellenplatz nach vorne geschoben.

„Da wollen wir jetzt auch bleiben“, sagte der Coach. Gefahr besteht nur noch, wenn die TG Heimfeld ihr letztes Saisonspiel am kommenden Sonntag verliert und dem Tabellenfünften DHC Hannover ein Sieg im Nachholspiel beim zweitplatzierten Bremer HC gelingen sollte. Heimfeld hat die Absicherung des dritten Platzes also in der eigenen Hand, spielt am Sonntag um 12 Uhr auswärts beim 1. Kieler HTC (6. Platz).

Das Saisonziel war ein Platz im oberen Tabellendrittel

„Nach der mehr als unerwarteten und unnötigen Niederlage gegen Marienthal in der Vorwoche haben wir im Training nochmal ordentlich an unseren Schwachstellen der letzten Spiele gearbeitet, als da sind Torschuss und Konter“, sagte Dennis Sievert vor dem Spiel in Hannover. Seine Spielerinnen und er hatten ein Ziel: mit einem Sechs-Punkte-Wochenende dem gemeinsam formulierten Saisonziel „Platz im oberen Tabellendrittel“ deutlich näher zu kommen. Da acht Vereine in der Regionalliga Nord der Frauen spielen, bedeutet „oberes Tabellendrittel“ einen Platz unter den besten drei Mannschaften.

Sechs Finger, sechs Punkte. Heimfelds Hockeyfrauen zeigen die Ausbeute des Wochenendes an.

Foto: TG Heimfeld

Dementsprechend gingen die Heimfelder Hockeyspielerinnen gut vorbereitet und motiviert in das Auswärtsspiel in Hannover und ließen Ball und Gegner laufen. Beim Halbzeitpfiff stand es nach einem Doppelschlag von Lea Dietrichs 2:0 für Heimfeld. „Wir waren drückend überlegen, müssen aber deutlich mehr aus unseren Chancen machen“, sagte der Trainer. Das gelang der Mannschaft nach dem Seitenwechsel fast perfekt.

Celina Düring und Lea Dietrichs schossen jeweils drei Tore

Celina Düring (3 Tore), Katinka Commentz (2) und Lea Dietrichs mit ihrem dritten Treffer des Tages schraubten das Ergebnis auf 8:0 in die Höhe. Letztlich war auch der Trainer versöhnt: „Das war das erste Spiel in der Saison, in dem wir über 60 Minuten unser wahres Gesicht gezeigt haben, alle über die gesamte Spielzeit gekämpft und Verantwortung übernommen haben. Vorne haben wir uns entsprechend belohnt, hinten unfassbar souverän verteidigt.“

Leider ging es im Heimspiel gegen den Club zur Vahr nicht so weiter. Heimfeld startete eher verhalten, ging bei weitem nicht das hohe Tempo der Vortagespartie. Gute Aktionen wechselten sich mit fehlerhaftem Abwehrverhalten ab. So glichen die Gäste aus Bremen die TGH-Führungen durch Lea Dietrichs und Jana Sprengel jeweils aus. Erst nach dem 2:2 zu Beginn der zweiten Hälfte konnten sich die Gastgeberinnen zur Freude ihrer Fans lösen. Henrike Britz, Paula Seibt und Katinka Commentz stellten auf 5:2. Der Club zur Vahr kam fünf Minuten vor dem Ende nur noch zum Treffer zum 3:5-Endstand.

Regionalliga-Debüt für Nachwuchstorhüterin Lena Rieck

In der Schlussphase wechselte Dennis Sievert Nachwuchskeeperin Lena Rieck ein. Sie ist die nächste Spielerin aus der eigenen Jugend, die den Sprung in den Heimfelder Regionalligakader geschafft hat.

„Diese verschiedenen Tagesformen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Wir hätten jedes Spiel in der Saison gewinnen können – auch gegen den Bremer HC und Hamburger Polo Club. Wenn uns aber offensiv wie defensiv die nötige Konsequenz fehlt, gewinnt halt die andere Mannschaft, so Sievert. Der dritte Tabellenplatz wäre aus seiner Sicht ein versöhnlicher Abschluss für eine sehr wechselhafte Saison.

Feldsaison wird am 18. April mit einem Heimspiel fortgesetzt

„Wir werden zwar schon diverse Spielerinnen fürs Feld schonen, spielen im letzten Spiel in Kiel trotzdem voll auf Sieg und wollen den deutlichen Aufschwung mit in die Feldvorbereitung nehmen“, sagte Sievert abschließend. Auf dem Feld spielen die Hockeyfrauen der TG Heimfeld in der 2. Bundesliga Nord und stehen nach der Hinrunde auf dem sechsten Platz von zehn Mannschaften. Die Rückrunde beginnt am Sonnabend, 18. April, mit einem Heimspiel gegen den Tabellenführer Bremer HC (14 Uhr, Am Waldschlößchen).