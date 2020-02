Harburg. Da war selbst der Trainer überrascht. „Mit einem Sieg in dieser Höhe hatte ich nicht gerechnet“, räumte Juval Karanikas nach dem 6:2 (4:2) von Sparta Futsal HSC in der Regionalliga Nord gegen den Tabellenzweiten FC Fortis ein. Aber ganz unerwartet kam der Erfolg dennoch nicht. Die Harburger waren in dieser Saison schon immer für eine Überraschung gut. Und mit Mansour Feizi und Mojtaba Mohammadi waren kürzlich auch noch zwei neue Spieler von den Ligakonkurrenten Hamburg Lions und dem FC Maihan zu den Futsalspielern des Harburger SC gestoßen, die sich sofort als wertvolle Verstärkungen erwiesen haben.

Zuletzt war dem HSC ein 8:4-Auswärtssieg bei Hannover 96 gelungen

Mohammadi gehörte zuletzt beim 8:4-Auswärtssieg gegen Hannover 96 zu den Torschützen, Feizi glänzte gegen Fortis mit gleich drei Treffern. Als der Gegner fünf Minuten vor Schluss erstmals seinen Torwart aus dem Spiel nahm, um im Angriff in Überzahl zu agieren, stand der Erfolg der Harburger beim Spielstand von 5:2 bereits so gut wie fest. Sie sahen sich zwar einem Powerplay der Gäste ausgesetzt, überstanden dieses aber sogar mehr als schadlos.

Zuerst traf Karol Tocha, der bereits zweimal eingenetzt hatte, noch die Querlatte. Nach einer Auszeit war es am Ende Ahmed Mhamdi, der den Ball zum 6:2-Endstand ins leere Tore schieben konnte. Mhamdi hatte sich im Zweikampf gegen Fortis-Spieler Youssef Sbou durchgesetzt.

Neun Punkte trennen den Harburger SC vom Abstiegsplatz

Und es hätte noch besser kommen können, doch Sekunden bevor Sascha de la Cuesta den Ball zum vermeintlichen 7:2 versenkte, ertönte die Schlusssirene. Darüber ärgerte sich allerdings niemand mehr aufseiten der Sparta-Futsaler, die mit diesem Erfolg wohl zugleich den Klassenerhalt feiern dürfen. Neun Punkte beträgt vier Spieltage vor Schluss ihr Vorsprung auf die Hamburger Lions auf dem ersten Abstiegsplatz.

„Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen“, glaubt auch Trainer Juval Karanikas, dessen Mannschaft in zwei Wochen in Hamburg auf die Lions trifft und den Abstand dann sogar vergrößern kann. Die unter dem Dach des FC Viktoria Harburg spielenden Hamburger Lions (ehemals Persian Futsal) sind nach einer 7:8 (3:3)-Niederlage beim Buchholzer FC in die Abstiegsregion gerutscht. Dabei sah es lange nach einer Buchholzer Niederlage aus.

Buchholz schafft wichtigen Heimsieg gegen Hamburg Lions

Die Mannschaft von Trainer Markus Hehr lag bereits mit 0:3 zurück, ehe Samir Rabbi (2) und Pedro Lubiana noch vor der Pause ausgleichen konnten. Nach vier weiteren Treffern durch Samir Rabbi, Patrik Krause (2) und Tim Washio bahnte sich in der zweiten Halbzeit allerdings zunächst ein Buchholzer Kantersieg an.

Doch nach dem 8:4 durch erneut Patrik Krause kamen die Gäste in der Sporthalle am Kattenberg doch noch einmal auf 8:7 heran. Für drei Minuten mussten die Nordheider ihre knappe Führung noch über die Zeit retten. Der BFC rangiert in der Tabelle nach diesem Sieg mit einem Zähler Vorsprung auf die Lions auf Rang acht und spielt in zwei Wochen beim FC St. Pauli.