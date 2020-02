Jesteburg. Die erste Herrenmannschaft des VfL Jesteburg hat das Walther-Hallensleben-Turnier beim SV Bendestorf gewonnen. Zehn Mannschaften kämpften bei der 31. Auflage des traditionsreichen Hallen-Futsal-Turniers, bei dem in den Anfangsjahren Fußball gespielt worden war, um den Siegerpokal. 150 Zuschauer verfolgten die Partien in der Grundschulhalle in Jesteburg.

In einem dramatischen Endspiel führten die Kreisliga-Fußballer aus Jesteburg bereits mit 3:1 gegen die A-Junioren des TSV Buchholz 08. Innerhalb von einer Minute gelang dem jungen Team aus der Nordheidestadt allerdings noch der Ausgleich. So musste in einem Sechsmeterschießen die Entscheidung über den Turniersieg fallen.

Gastgeber SV Bendestorf landet auf dem dritten Platz

Bei den Duellen des Schützen gegen den Torwart behielt der VfL Jesteburg schließlich mit 3:1 die Oberhand gegen den Nachwuchs von Buchholz 08. Belohnt wurde dieser Erfolg bei der Siegerehrung mit einem großen Pokal und einem Spielball. Das Spiel um Platz drei gewannen die Gastgeber vom SV Bendestorf ebenfalls mit 3:1 gegen FC La Ola Hamburg.

Alle Mannschaften erhielten Bälle, die vom Unternehmen Hübner Immobilien aus Klecken gesponsort wurden. „Gute Stimmung auf der Tribüne und sehr faire Begegnungen rundeten das traditionsreichste Hallenturnier im Kreis Harburg ab“, sagte Mitorganisator Frank Dohnke.

Die weiteren Platzierungen: 5. FSV Tostedt, 6. MTV Ramelsloh, 7. SV Bendestorf II, 8. TV Asendorf-Dierkshausen, 9. VfL Jesteburg II, 10. TSV Eintracht Hittfeld