Winsen. Jede Serie geht einmal zu Ende, auch wenn sie noch so schön ist. Das mussten die Basketballer des TSV Winsen im Spitzenspiel der Hamburger Stadtliga erfahren. Mit 69:81 (44:42) verloren sie beim starken Tabellenzweiten TSG Bergedorf II. Im kompletten Kalenderjahr 2019 war der Aufsteiger ungeschlagen geblieben, hatte seine unglaubliche Serie auf 27 Erfolge hintereinander ausgebaut. Die letzte Niederlage datierte aus dem April 2018.

Das Hinspiel gewann Winsen mit 20 Punkten Vorsprung

Es gibt auch einen positiven Aspekt. Da die Winsener das Hinspiel im Dezember mit 20 Punkten Differenz gewannen, haben sie im direkten Vergleich die Nase vorn. Das kann am Saisonende wichtig werden, denn bei Punktgleichheit – momentan sind beide Clubs mit einer Niederlage belastet – entscheidet der direkte Vergleich. Der Meister steigt direkt in die Oberliga auf, der Zweite hat in der Relegation gegen den Zweiten der West-Staffel die Chance, ihm zu folgen.

Nach wechselnden Führungen gingen die Winsen Baskets mit einer 44:42-Führung in die Kabine. Die zweite Halbzeit wird ihnen nicht in guter Erinnerung bleiben. Nach wenigen Minuten verloren sie die Leistungsträger Jan Philipp Hüll mit einer Oberschenkelverletzung und Andreas Stenzel, der nach einem technischen und später unsportlichen Foul zum Duschen geschickt wurde. Diese Ausfälle konnten die Winsener zunächst gut kompensieren und gingen mit einer 55:54-Führung in das letzte Viertel.

Leistungsträger Hüll, Stenzel und Meffert scheiden vorzeitig aus

Während sich Bergedorf, kräftig angefeuert vom Heimpublikum, in einen Rausch spielte, wurde mit Andreas Meffert der nächste TSV-Spieler nach einem unsportlichen und technischen Foul der Halle verwiesen. Das mündete in eine 64:55-Führung der Gastgeber, von der sich die Baskets nicht mehr erholten.

Die Enttäuschung hielt nicht lange an. Trainer Lutz Rütter konnte dem Spiel auch positive Aspekte abgewinnen: „Das war ein hartes, aber nicht unfaires Spiel auf hohem Niveau mit einem verdienten Sieger. Sieben unsportliche bzw. technische Fouls und die Ausfälle haben unser Spiel maßgeblich negativ beeinflusst. Trotzdem hat das Team bis zum Ende bravourös gekämpft, so dass der direkte Vergleich nie gefährdet war.“

Nächste schwierige Aufgabe am 16. Februar gegen den Dritten

Die meisten Punkte erzielten Lars Wiemann (16), Andreas Meffert (12) und Tomasz Asmussen (11). Die nächste schwierige Aufgabe erwartet den TSV Winsen am Sonntag, 16. Februar. Um 16 Uhr kommt der Tabellendritte Bramfelder SV III ins Luhe-Gymnasium.