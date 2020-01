Tostedt/Hollenstedt. Wer im Handball 34 Tore wirft, geht üblicherweise als Sieger vom Platz. Doch manchmal reicht selbst diese hohe Trefferzahl nicht, wenn nämlich die Abwehrleistung nicht stimmt. Wie bei den Handballfrauen des MTV Tostedt im Oberliga-Heimspiel gegen TV Oyten II. Da erzielten Friederike Kröger und Sarah Völckers jeweils acht Tore, doch die Gegnerinnen mit einer überragenden Nina Schnaars, die sage und schreibe 19 Tore erzielte, hatten gegen eine desolate Tostedter Abwehr leichtes Spiel. So ging das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn mit 34:37 (15:17) verloren.

Tostedt muss aufpassen, nicht in den Abstiegskampf zu geraten

Nach enttäuschenden Auftritten in Oldenburg und Garrel wollten die MTV-Damen im ersten Heimspiel 2020 zurück in die Erfolgsspur finden. In der Hinrunde waren sie in ihrem „Wohnzimmer“ ungeschlagen geblieben. Jetzt ist Oyten II in der Tabelle am MTV Tostedt, der mit 15:15 Punkten Achter ist, vorbeigezogen.

Kein Grund zur Panik, dennoch warnt Trainerin Cathrin Köhnken: „Es kann ganz schnell gehen und wir geraten in den Abstiegskampf.“ Zumindest dann, wenn es nicht gelingt, die eklatanten Abwehrfehler abzustellen. „Unsere Gegnerinnen waren in der Defensive auch nicht gut, aber wir waren noch schlechter. Das war völlig planlos“, analysierte Köhnken.

Rückwärtsbewegung war zu behäbig, Gegentore über zweite Welle

Zufrieden war die Trainerin nur mit den ersten zehn Minuten. „Da haben wir klasse gespielt, sind dann aber aus dem Tritt gekommen“, so Köhnken. Zehn Minuten vor der Pause lag Tostedt mit zwei Toren in Führung. Dann schlug die große Stunde von Nina Schaars, die mit fünf Treffern in Folge für Oytens Pausenvorsprung (17:15) sorgte. „Wir haben uns ständig zu spät umgedreht und viele Gegentreffer aus der zweiten Welle kassiert“, sagte Cathrin Köhnken. „Dabei haben wir vorher gewusst, dass diese Partie in der Abwehr entschieden wird.“

Nichts zu mäkeln gab es indes an der Angriffsleistung des MTV Tostedt, auch mit dem Comeback von Dorothee Kröger war Köhnken zufrieden. „Natürlich konnte sie noch keine entscheidenden Akzente setzen, aber es wird sicher von Spiel zu Spiel besser.“ Die Trainerin ist zuversichtlich, dass sich die Leistung der Mannschaft mit der Rückkehr der erfahrenen Rückraumspielerin stabilisiert.

Hollenstedt gewinnt 30:24 bei der SG Findorff in Bremen

Zwei Punkte besser rangieren die Frauen des TuS Jahn Hollenstedt auf dem sechsten Platz. Sie gewannen mit 30:24 (14:12) bei der SG Findorff und hatten in Jana Fröhlich (9/4 Tore) ihre beste Werferin. Je sechs Tore erzielten Meike Wietzer und Laura Nickel. Die Jahn-Frauen lagen zwar ständig in Führung, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. Erst eine Viertelstunde vor Schluss brachte eine Serie von vier Treffern zum 26:21 die Vorentscheidung. Am Ende legte das Team von Trainer Manuel Cohrs eine Dreierserie nach.

Als einen „souveränen Auswärtssieg“ bezeichnet Cohrs den Auftritt in Bremen. „Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen, wenn wir nicht ab und an in Unterzahl geraten wären“, sagte der Trainer, dessen Team am Sonnabend, 8. Februar, den Tabellendritten Werder Bremen II zu Gast hat in den Max-Schmeling-Hallen. Der MTV Tostedt spielt einen Tag später beim Drittletzten Wilhelmshavener SSV.