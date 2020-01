Jesteburg. „Wir haben alle so viel mit der Organisation zu tun. Da fehlt es auf der Spielfläche dann an der nötigen Konzentration“, sagte Ina Heitmann, Trainerin der Regionalliga-Fußballfrauen des VfL Jesteburg, über das sportlich nicht so erfolgreiche Abschneiden beim eigenen Hallenturnier. Am Ende reichte es „nur“ zum sechsten Platz beim 6. DSV-Hallencup in der Sporthalle Am Turnierplatz.

B-Juniorinnen aus Wolfsburg wiederholen den Vorjahreserfolg

Es ging auch nicht nur ums Gewinnen. „So ein Hallenturnier ist auch eine willkommene Trainingseinheit in der Winterpause mit vielen Sprints und Zweikämpfen für die Spielerinnen,“ beschreibt die Jesteburger Trainerin den eigentlichen sportlichen Wert eines Indoor-Turniers. So war es kein „Beinbruch“, dass am Ende wieder die Bundesliga-B-Juniorinnen des VfL Wolfsburg den Pokal einsackten. Platz zwei ging an den FC St. Pauli, Dritte wurden die Frauen des FC Oste/Oldendorf.

Und es geht auch um die Pflege von Kontakten. So waren aus dem fernen Köln die Frauen von Deutz 05 angereist. Dorthin war 2018 mit Hanna Heyken eine frühere Spielerin des VfL Jesteburg gewechselt, nachdem sie wegen ihres Studium in die Rhein-Metropole gezogen war. Die Kölnerinnen hatten für das Wochenende im Elternhaus von Hanna Heyken Quartier bezogen und für den Abend einen Abstecher auf den Hamburger Kiez geplant.

Ex-Jesteburgerin Hanna Heyken kam mit neuem Verein aus Köln

Gastgeber VfL Jesteburg trat mit acht Spielerinnen an. „Einige verletzte oder verletzungsanfällige Spielerinnen haben unser Turnier ausgelassen oder spielen grundsätzlich nicht in der Halle“, sagte Ina Heitmann. Die Regionalligaspiele seien wichtiger. Ina Heitmann, deren Team aktuell auf Tabellenplatz fünf rangiert: „Wir sind ja ziemlich schwach in die Saison gestartet, haben uns aber dann erfreulich gesteigert.“

Wie ein Großteil der Zuschauer bedauert auch Ina Heitmann, dass beim Jesteburger Hallenturnier nur auf die kleinen Handballtore gespielt werden kann. So waren knappe Ergebnisse an der Tagesordnung. „Zumal die Torhüterinnen alle auch noch sehr stark aufspielen“, sagte Heitmann. Ihr eigenes Team musste ohne Stammtorhüterin Laura Jungblut auskommen, die eine Fortbildungsmaßnahme in der Sportschule des Niedersächsischen Fußball-Verbandes in Barsinghausen absolvierte. Einen Tag später beim Frenzel-Cup in Ahlerstedt war sie wieder dabei, allerdings als Feldspielerin. „Drei Tore hat sie geschossen“, wusste Ina Heitmann zu berichten. In Ahlerstedt landete der VfL Jesteburg auf dem dritten Platz.

Torhüterin Laura Jungblut schoss als Stürmerin drei Tore

Den Posten zwischen den Pfosten nahm beim DSV-Cup Antonia Hör ein, die im abschließenden Spiel um Platz fünf gegen den ATS Buntentor Bremen, der eine Woche vorher beim Buchholzer FC das Hallenturnier gewonnen hatte, zwei Gegentreffer nicht verhindern konnte. Nach einem 0:2-Rückstand verkürzte Tania Rocha Ferreira zwar auf 1:2, doch die beste Chance zum Ausgleich ließ Laura Daldorf verstreichen, als sie die gegnerische Torhüter schon umkurvt hatte, diese aber noch den Fuß an den Ball bekam.

Den Sieg beim Frauen-Hallenturnier des TuS Fleestedt, dem Seevetal Ladies-Cup 3.0, holten sich die U23-Juniorinnen des Hamburger SV. Im Endspiel kurz vor Mitternacht besiegten die Hanseatinnen den SV Ahlerstedt/Ottendorf aus der Oberliga Niedersachsen mit 1:0. Im Spiel um Platz drei ließ der Bramfelder SV den Gastgeberinnen von Bezirksliga-Tabellenführer TuS Fleestedt beim 4:0-Erfolg keine Chance.

In den Halbfinalpaarungen hatte sich Ahlerstedt mit 2:0 gegen die Flee­stedterinnen und in einem rein Hamburger Duell der HSV mit 1:0 gegen Bramfeld durchgesetzt.

In Fleestedt gewinnt der HSV das Finale gegen Ahlerstedt

Insgesamt bewarben sich zehn Vereine um den Siegerpokal. In Folge der kurzfristige Absage von Altona 93 sprang ein Team aus ehemaligen Fleestedter Spielerinnen ein, so dass der Turniermodus mit zwei Fünfergruppen in der Vorrunde und dem anschließenden Viertelfinale beibehalten werden konnte. Das Leistungsspektrum der teilnehmenden Mannschaften reichte von der Kreisliga bis zur Oberliga.

„Auch die dritte Ausgabe des Seevetal Ladies Cup war wieder eine tolle Fußballparty im Sportzentrum Seevetal“, sagte TuS-Pressesprecher Ulrich Vergin. Auch viele Fußballfans aus der Gemeinde Seevetal hätten den Weg an den Mühlenweg gefunden und gemeinsam mit den vielen Gästen noch lange nach Turnierschluss gefeiert, so Vergin.