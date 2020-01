Hitteld. Herbert Althaus könnte ein ruhiges Leben führen. Wäre da nicht die Sache mit den Punkten. Nach 365 Tagen verschwinden diese wieder. „Jeder Spieler wird von den Punkten getrieben“, sagt der 85-Jährige an seinem Esstisch. Es gibt zwei Ranglisten. Eine nationale vom Deutschen Tennisbund, eine Weltrangliste von der Internationalen Tennis-Föderation (ITF). Althaus interessiert vor allem die internationale Rangliste. Deshalb muss er auf internationalen Tennisturnieren der höchsten Kategorie spielen. Wichtiger für ihn sind nur noch die Europa- und Weltmeisterschaften, die noch einmal mehr Punkte bringen.

Momentan steht Althaus in seiner Altersklasse auf Platz 2 der Weltrangliste, hinter King van Nostrand aus den USA. Gegen den hat er bei der letzten WM in Umag (Kroatien) im Halbfinale verloren. Im Herbst bekommt er bei der WM auf Mallorca die Chance zur Revanche. Die Ferieninsel ist der letzte Termin einer langen Saison: Türkei, Italien, Schweiz, Österreich, Baden-Baden, um nur einige seiner Turniere in diesem Jahr zu nennen.

Ein Leben nach dem Tenniskalender

Er führt ein Leben nach dem Tenniskalender. Seine Ehefrau Ilona begleitet ihn zu jedem internationalen Termin. Im letzten Jahr lud Althaus anlässlich seines Geburtstags auch gleich seine beiden Töchter mit Ehemännern und seine vier Enkel ein, ihn nach Mallorca zu begleiten. Der Familienurlaub wurde jedoch durch die Thomas-Cook-Pleite durchkreuzt.

Ein Turnier dauert im Normalfall eine Woche. Mit einem Privatleben ist das nur zu vereinbaren, wenn die Angehörigen verständnisvoll sind. Mit einem Berufsleben gar nicht. Deshalb begann Herbert Althaus seine internationale Karriere auch erst 1999, mit 65 Jahren. Erst mit der Rente fand er die Zeit, seinem lebenslangen Hobby volle Aufmerksamkeit zu widmen. Es folgten mehr Titel, als Althaus zählen kann. Und definitiv zu viele für das Eigenheim. Die Trophäen säumen mehrere Wände im Flur, viele Pokale fristen ein anonymes Dasein auf einem Schrank im Arbeitszimmer.

Große Laufstärke im hohen Alter

Gefragt nach seinen spielerischen Stärken, verweist Althaus zuerst auf seine läuferischen Qualitäten: „Da ich schnell bin, kann ich Bälle erlaufen, die andere nicht mehr kriegen.“ Die große Laufstärke im hohen Alter liegt in der Familie. Schon sein Vater, Alfred Althaus, glänzte durch sportliche Glanzleistungen als Senior. Noch mit 94 Jahren wurde er Weltmeister in seiner Altersklasse über 10.000 Meter. Für Herbert Althaus steht also unzweifelhaft fest, wem er seine sportlichen Höchstleistungen zu verdanken hat: „Ich habe gute Gene.“ So ganz ohne Übung gehe es dann aber doch nicht. „Ich treibe schon mein ganzes Leben Sport und werde das auch weiter tun, solange ich lebe“, sagt er.

Anders als der Vater entschied sich der Sohn dann aber früh für den Tennissport. In seiner ausgebombten Heimatstadt Essen spielte er kurz nach Kriegsende mit einem alten geliehenen Tennisschläger. Er drosch den Ball mit anderen Kindern auf den autoleeren Straßen und stundenlang alleine gegen die Hauswand. Mit 18 ging er in den örtlichen Tennisverein. „Mich hat Tennis damals so fasziniert, dass ich nachts nicht schlafen konnte.“ Nach Beendigung der Schulzeit zog es den jungen Erwachsenen beruflich nach Stuttgart. Es folgten Stationen in ganz Deutschland, zuletzt Hamburg. Immer dabei: das Tennisschläger-Set.

Am Einzelsport Tennis gefällt Althaus – der Teamgeist

Am Einzelsport Tennis gefällt Althaus – der Teamgeist. „In einem Team muss man zusammen frühstücken, zusammen Abendessen und zusammen Spaß haben“, sagt er. Auch der Austausch mit den Gegnern ist ihm wichtig – und wird ihm mit den Jahren immer wichtiger. Althaus: „Wenn ich gegen jemanden gespielt habe, dann trinken wir danach ein Bier zusammen.“ Das Teilnehmerfeld werde immer kleiner, je älter man werde, sagt Althaus.

Auf den internationalen Turnieren sehe man daher häufig dieselben Spieler. Immer wieder. Man kenne und schätze sich, verbringe außerhalb des Platzes viel Zeit miteinander. Ein großes Tennis-Familientreffen. Gerade der Austausch mit Spielern aus anderen Ländern gefällt Althaus. Nur auf dem Platz schenken sich die Männer nichts. Es geht schließlich um den Sieg – und um Punkte für die Weltrangliste.