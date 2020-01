Buxtehude . Der Buxtehuder SV will nach dem deutlichen Erfolg in Ketsch im Heimspiel am Sonnabend, 16 Uhr, gegen die HSG Bensheim/Auerbach nachlegen. Seit dem 9. Oktober 2019 wartet den die BSV-Handballbundesligistinnen auf einen Sieg in der Halle Nord.

Beim 30:19 in Ketsch war bei den BSV-Spielerinnen eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen. Diesen Aufwärtstrend möchte die Mannschaft nun auch in eigener Halle gegen die HSG Bensheim/Auerbach fortsetzen. „Wir wollen mit zwei Punkten nachlegen“, sagt BSV-Trainer Dirk Leun. Damit würde das Team zum kommenden Gegner punktemäßig aufschließen.

Zuhause holte das Team in fünf Spielen allerdings erst einen Sieg in dieser Saison. Am 9. Oktober gewann der BSV 31:24 gegen den VfL Oldenburg. Anschließend folgten drei Niederlagen. „Gegen Dortmund und Blomberg kann man verlieren“, sagt Leun, „gegen Neckarsulm sollte man eigentlich nicht verlieren.“ Dennoch unterlag der BSV der Sport-Union.

Bensheims Trainerin: Ex-BSV-Spielerin Heike Ahlgrimm

Gegen Bensheim soll nun wieder ein Erfolgserlebnis her. Einfach werde es jedoch nicht. Immerhin hat sich die HSG in ihrer dritten Bundesliga-Saison im Mittelfeld etabliert. „Sie haben auf ihrer bisherigen Problemposition Halblinks mit Ines Ivancok aus Bietigheim eine wurfstarke Spielerin dazubekommen, die der Gegenpart zu Julia Maidhof ist“, sagt Leun. Zusammen haben die beiden bereits 124 Tore erzielt. Maidhof ist mit 86 Treffern sogar beste Torschützin der Bundesliga. „Bensheim spielt selbstbewusster als in den vergangenen Jahren als sie gegen den Abstieg gespielt haben“, sagt Leun. „Sie haben einen Entwicklungsschritt nach vorn gemacht.“

Dabei verweist Leun auf die konstante Arbeit der ehemaligen Buxtehuder Spielerin Heike Ahlgrimm, die die „Flames“ seit 2016 trainiert. Um gegen die HSG zu punkten, muss der BSV die Abwehrleistung aus Ketsch zumindest bestätigen. „Wir müssen mit ganz viel Leidenschaft verteidigen“, sagt Leun. Offensiv muss das Team seine Chancen nutzen.

Der Trainer: „Wir müssen im Angriff mit Geduld und Tempo spielen. Außerdem müssen wir unsere Präzision erhöhen. In den letzten Heimspielen haben wir zu viele technische Fehler gemacht.“ Mit einem Sieg möchte der BSV nicht nur zwei wichtige Punkte holen, sondern auch die Zuschauer begeistern. „Wir wollen dem Publikum eine ansprechende Leistung zeigen.“