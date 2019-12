Neugraben. 1126 Euro waren zu diesem Zeitpunkt bereits zusammen gekommen. Einen symbolischen Scheck mit exakt dieser Summe überreichte Joachim Stoltzenberg, Erster Vorsitzende des FC Süderelbe, am dritten Turniertag der Hallenfußball-Turnierserie seines Vereins an Stefanie Bürger, Erste Vorsitzende des Vereins KinderLicht. „Es sind noch längst nicht alle Lose verkauft“, betonte Stoltzenberg mit dem Hinweis, dass es am Ende noch mehr Euro sein werden, die die große Tombola an Erlösen zugunsten von KinderLicht einspielen wird.

Box-Weltmeister Sebastian Formella ehrt die F-Jugend

Mit Stefanie Bürger waren auch die drei weiblichen Klinik-Clowns Stade in die CU-Arena nach Neugraben gekommen, wo gerade Box-Weltmeister Sebastian Formella, aktuell der einzige deutsche World-Champion, eine Siegerehrung vorgenommen und den F-Jugendlichen des Hamburger SV den Pokal überreicht hatte. In genau jener Halle, in der sich Sebastian Formella am 6. Juli 2019 den Weltmeistergürtel der International Boxing Organization (IBO) erkämpft hatte. Zwar ist die IBO eine eher kleine und nicht so bedeutende Organisation wie die vier großen Weltverbände, aber mit Lennox Lewis, Wladimir Klitschko, Tyson Fury, Anthony Joshua, Marco Huck und Gennadi Golowkin waren einige bekannte Profiboxer Inhaber eines IBO-Titels.

„Wir sind auch echte Profis“, betonte Claudia Haf, die als Clown Karotti Woche für Woche mindestens drei Stunden die Kinder in der Helios-Klinik besucht, die manchmal wochenlang ans Krankenbett gefesselt sind. Immerhin habe sie – wie die anderen auch – eine professionelle Ausbildung an der Clownschule in Hamburg absolviert. Wer nun denke, die Klinik-Clowns gingen ehrenamtlich und vielleicht sogar auch des eigenen Spaßes wegen zu den Kindern in die Krankenhäuser, der irre gewaltig.

Clowns sind Profis und werden auch aus Spenden finanziert

„Wir gehen da nicht einfach hin und spulen unser Programm ab“, sagte „Karotti“ Claudia Haf. „Wir gehen ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kinder ein und improvisieren ganz viel, wenn wir herausgefunden haben, wie wir helfen können, dass die kleinen Patienten wenigstens für einen Augenblick ihre manchmal sehr schweren Krankheiten vergessen können.“ Vergütet werden den Klinik-Clowns ihre Besuche in den Krankenhäusern durch den Verein KinderLicht, der sich seit 2006 für Kinder und Jugendliche stark macht, die sich in körperlichen, seelischen oder sozialen Konflikten befinden, um ihnen bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituationen zu helfen.

Klinik-Clowns sorgen auch in Harburg für Licht im Alltag

„In der Schule am Johannisland finanzieren wir den Nachmittags-Snack, in den Grundschulen Neugraben und Rönneburg sorgen wir dafür, dass die Kinder durch das „Projekt Schulapfel“ jeden Tag einen frischen Apfel aus dem Alten Land erhalten“, nannte Stefanie Bürger exemplarisch drei Aktionen ihres Vereins im Hamburger Süden, insgesamt werden pro Jahr etwa 20 Projekte unterstützt. Eines der größeren Projekte von KinderLicht sind die Klinik-Clowns, die auch dank der Spende des FC Süderelbe weiterhin in der Helios Klinik in Harburg oder in Krankenhäusern in Altona und Stade zu etwas Spaß und Ablenkung im Klinikalltag der Kinder beitragen können.