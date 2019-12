Buxtehude. Auch in diesem Jahr rollt zu Weihnachten der Fußball in der Halle Nord in Buxtehude. Zwölf Mannschaften aus der Region spielen am Donnerstag, 26. Dezember, um den Sparkassen-Cup. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude präsentiert auch die 34. Auflage des Hallenfußball-Turniers als Haupt- und Titelsponsor. Neu hingegen ist der Ausrichter, erstmals veranstaltet der TSV Eintracht Immenbeck das Turnier.

Traditioneller Jahresabschluss mit bis zu 800 Zuschauern

Hauptorganisator René Klawon ist ein alter Bekannter. Viele Jahre war er als Trainer und Manager beim Buxtehuder SV aktiv, seit Saisonbeginn ist er sportlicher Leiter beim TSV Eintracht Immenbeck. „Ich freue mich, dass dieses Traditionsturnier bestehen bleibt. Der Sparkassen-Cup ist seit Jahren das bestbesuchte Hallenturnier in der Region und der traditionelle Jahresabschluss für viele Fußballer im Landkreis. Er gehört einfach in den Buxtehuder Sportkalender.“

Gemeinsam mit Michael Rump aus dem TSV-Fußballvorstand hat Klawon das sportliche Konzept etwas verändert. „Der Fokus liegt verstärkt auf Mannschaften aus dem Landkreis Stade.“ Daher habe man Leistungsdichte über die Höhe der Liga gestellt, das Teilnehmerfeld besteht diesmal aus Kreis-, Bezirks- und Landesligisten. Die sonst üblichen Oberligavereine fehlen. An einer Tradition halten die Organisatoren fest: die Hamburger Amateurauswahl als Titelverteidiger und das Team Tageblatt sind unverändert dabei.

Fokus liegt verstärkt auf Vereinen aus dem Landkreis Stade

Bei der Gruppenauslosung bewies Sparkassenmitarbeiter Stefan Behnke ein gutes Händchen. In der Gruppe A treffen die Hamburger Amateurauswahl (Titelverteidiger), das Team Tageblatt (Turnierfavorit) sowie die Bezirksligisten ASC Cranz-Estebrügge und SV Vorwärts Ost aufeinander.

In der Gruppe B ist der Landesligist SV Ahlerstedt/Otterndorf favorisiert. Er trifft auf Gastgeber TSV Eintracht Immenbeck (Bezirksliga) sowie die Kreisligisten Bostelbeker SV und TuS Eiche Bargstedt. Die Gruppe C wird ebenfalls von einem Landesligisten angeführt, den VSV Hedendorf/Neukloster. Mit der Zweiten aus Immenbeck und TVV Neu Wulmstorf (beide Kreisliga) sind zwei weitere Teams bekannt, der letzte Turnierplatz ist noch nicht besetzt.

Rundum-Bande, Fünf-Meter-Tore und kein Futsal

Der erste Spiel am 26. Dezember wird um 13 Uhr angepfiffen, die Siegerehrung findet gegen 19.30 Uhr statt. „Gespielt wird traditioneller Hallenfußball mit Rundum-Bande und Fünf-Meter-Toren, kein Futsal“, betont Michael Rump. Er sieht die die Tradition des Hallenfußballs gefährdet und will dieser Tendenz entgegenwirken. „Früher gab es sechs Turniere allein im Landkreis, der Sparkassen-Cup ist eines der letzten.“

Am Rande des Sparkassen-Cups organisiert der TSV Eintracht Immenbeck eine große Tombola mit etwa 800 Preisen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Ballonfahrten und ein Wochenende im Baltic-Hotel auf Usedom. Der Erlös der Tombola geht an den TSV Eintracht Immenbeck sowie zu Teilen in die Jugendarbeit des JFV Buxtehude.