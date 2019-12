Buchholz. Die ersten Zuschauer waren schon vor dem Anpfiff enttäuscht. „Alles ausverkauft. Ich habe keine Karte mehr bekommen“, sagte eine Frau, als sie von der Nordheidehalle traurig zurück zum Auto ging. 750 Zuschauer – das ist Saisonrekord – wollten am vierten Advent das Nachholspiel der 2. Frauen-Bundesliga zwischen den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten und den Füchsen Berlin sehen. Die Tribüne war ohnehin prall gefüllt, dazu hatten die Verantwortlichen Stühle in den Ecken neben dem Spielfeld und in den Geräteräumen aufgestellt.

Luchse und Füchse bieten den Fans einen packenden Kampf

Zwei Stunden später ging, wenn man von einer Handvoll Gästefans absieht, niemand enttäuscht nach Hause. In einem hochklassigen Zweitligaspiel setzten sich die Gastgeberinnen knapp, aber verdient mit 29:27 (14:13) durch. Sie rückten damit auf den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga vor und vergrößerten den Vorsprung auf die Füchse Berlin auf vier Punkte.

Fast die gesamte Spielzeit über hatten die Handball-Luchse die Führung inne. Während das Team von Trainer Dubravko Prelcec vor allem mit seinem bärenstarken Rückraum Druck machte und die Mehrzahl der Tore durch Johanna Heldmann, Marleen Kadenbach und Kim Land erzielte, waren die Gäste vor allem von den Außenpositionen gefährlich. Wirklich abschütteln ließ sich die von der ehemaligen Weltklassespielerin Susann Müller trainierte Mannschaft nie.

Nur beim 10:10 können die Gäste einmal ausgleichen

Als Heldmann zwei Angriffe zu früh und erfolglos abschloss, kamen die Berlinerinnen beim 10:10 zum einzigen Ausgleich (21. Minute). „Bald danach haben wir eine Auszeit genommen. Unsere Korrekturen haben die Mädels sofort umgesetzt“, sagte Co-Trainer Matthias Steinkamp. Im Ergebnis hatte Rosengarten bei 12:10, 13:11 und zur Halbzeit bei 14:13 wieder knapp die Nase vorn.

Immer mit Klemmbrett unterwegs war Füchse-Trainerin Susann Müller (rechts).

Foto: Markus Steinbrück / HA

Es würde auch in der zweiten Halbzeit ein Krimi werden, so viel war klar. Dennoch hatte man nie das Gefühl, dass die Luchse den Sieg aus der Hand geben könnten. Torhüterin Mareike Vogel war der gewohnt starke Rückhalt, das machte an diesem Tag den größten Unterschied zwischen dem Tabellendritten und -vierten aus. Genau diesen Punkt sprach nach der Partie Berlins Managerin Britta Lorenz an. „Es gab Phasen, da war jeder Wurf ein Treffer. Das werde ich so nicht akzeptieren“, sagte sie für die ganze Halle hörbar. Klingt nach Konsequenzen.

Füchse-Managerin Britta Lorenz ist mit Torhüterinnen unzufrieden

Die Luchse kamen, nimmermüde angetrieben von den begeisterten Fans, gut aus der Kabine, führten mit 19:16 und 24:21. Als die Füchse das 22:24 erzielten und Julia Herbst gleichzeitig eine Zeitstrafe kassierte, hätte die Partie kippen können. In dieser wie in anderen Phasen nahm Coach Prelcec die Torhüterin vom Feld und brachte die sechste Feldspielerin. Das funktionierte sehr gut, nicht einen Gegentreffer ins leere Tor mussten die Gastgeberinnen hinnehmen.

Auch einige Fans aus Berlin hatten den Weg nach Buchholz gefunden, Maskottchen inklusive.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Die vermeintlich brenzlige Situation wurde zur entscheidenden auf dem Weg zum Sieg. Nach einer Kreuzung stieg Kreisläuferin Evelyn Schulz überraschend im Rückraum hoch und traf zum 25:22. Im Gegenzug parierte Mareike Vogel. Und als auch die Berlinerinnen eine Zeitstrafe bekamen, ließ Marleen Kadenbach das 26:22 (52.) folgen. Der Vier-Tore-Vorsprung hatte noch in der 58. Minute Bestand. Da standen die Fans längst und skandierten „Oh, wie ist das schön.“ Daran konnten die letzten Gegentore nichts ändern, dichter als auf zwei Treffer kamen die Füchse nicht heran.

Luchse sind wieder Zweiter und machen Pause bis zum 1. Januar

„Nach den beiden Niederlagen gegen Zwickau und in Halle haben wir uns vorgenommen, bis zum Jahresende keine Punkte mehr abzugeben“, sagte Matthias Steinkamp. „Das haben wir geschafft und auch heute dem Druck standgehalten. Jetzt haben wir uns die Pause bis zum 1. Januar verdient.“ Es sei ein gutes Spiel auf Augenhöhe gewesen. „Wichtig war, dass die Mädels die ganze Zeit hochkonzentriert waren und auch in der Schlussphase einen klaren Kopf bewahrt haben“, sagte Dubravko Prelcec.

Alle Torschützen: Marleen Kadenbach (6/1), Johanna Heldmann, Kim Land, Evelyn Schulz (alle 4), Sarah Lamp, Alexia Hauf, Zeliha Puls (alle 2), Kim Berndt (2/2), Julia Herbst, Svea Geist und Lisa Borutta (alle 1)