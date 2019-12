Buchholz. An den Abend, als Alicia Melina Kummer das erste Mal in der Schützenhalle in Buchholz in den Ring stieg, erinnert sie sich ziemlich genau. Nicht so sehr an den Kampf, vielmehr an die Feier danach. Oder an die Versuche, eine Location für die Siegesfeier zu finden. „Wir haben mit zehn Boxern vor der Empore gestanden, sind aber nicht reingelassen worden“, erzählt die Profiboxerin eine Begebenheit aus dem Jahr 2016.

Auf die Schützenhalle folgten Empore und Nordheidehalle

Offensichtlich wirkten Kummer und ihre muskelbepackten Begleiter ein wenig gefährlich. Das Missverständnis ist längst aufgearbeitet. Die Empore und das Management der Buchholzerin verständigten sich sogar darauf, eines der nächstes Boxevents im Veranstaltungszentrum an der Breiten Straße auszutragen. Im Frühjahr 2018 war es soweit.

Im vergangenen Jahr verteidigte Alicia Melina ihre WM-Gürtel erfolgreich in der Nordheidehalle, der dritten mit einem Boxring ausgestatteten Location in der Nordheidestadt. Und in zwei Monaten wird sie an den Ort, an dem alles seinen Anfang nahm, zurückkehren. Denn die Schützenhalle an der Richard-Schmidt-Straße ist am Sonnabend, 29. Februar 2020, Schauplatz der nächsten Profi-Boxveranstaltung in Buchholz. Die Fans dürfen sich auf zehn Kämpfe freuen, in denen es um fünf verschiedene WM-Gürtel geht. Krönender Abschluss ist natürlich das Duell der Lokalmatadorin mit Sarah Achieng Ndisi aus Kenia.

Ursprünglich sollte der Kampf Ende Januar in Dänemark stattfinden

Das Event ist eher aus der Not heraus geboren. Eigentlich hatten Alicia Melina Kummer und Manager Achim Voss, zugleich ihr Vater, geplant, am 31. Januar in Dänemark gegen die gleiche Gegnerin anzutreten. Kurzfristig sagte der Veranstalter den Kampfabend im nördlichen Nachbarland aber ab. Da Kummer innerhalb eines Jahres zur Pflichtverteidigung ihrer vier WM-Gürtel antreten muss, das letzte Mal boxte sie im März 2019, blieben kaum andere Optionen, als selbst als Veranstalter in Erscheinung zu treten. „Wir hatten Glück, dass der 29. Februar noch frei war. Offenbar hatten viele den Tag nicht auf dem Zettel“, sagte Achim Voss. Die in die Jahre gekommene Schützenhalle wird mit 500 Sitzplätzen bestuhlt, darüber hinaus können Stehplätze erworben werden.

Training über Weihnachten bei einer Koryphäe in Dubai

Die Sportlerin selbst, die nicht nur Profiboxerin ist, sondern auch Bilanzbuchhalterin und Unterhaltungskünstlerin im Bereich Schlager als Berufe nennt, befindet sich längst im Training. „Etwa drei Monate vor einem Kampf muss man anfangen“, erzählt sie. Über Weihnachten und Silvester geht es nach Dubai. Nicht nur, um die Sonne in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu genießen, sondern auch um intensiv bei Rob Chamberlain zu trainieren. Der Old Coach gilt als Koryphäe in der Szene, Kampfsportler aus aller Welt wollen von seinen Erfahrungen profitieren.

Nach ihrem letzten Kampf hatte Alicia Melina Kummer das Ziel formuliert, demnächst in den USA boxen zu wollen. Zu gern würde sie die Titelträgerin des ältesten und größten Boxverbandes der Welt, Jessica McCaskill, herausfordern. Lange Zeit führte die World Boxing Association (WBA) die Buchholzerin auch als Nummer eins ihrer Weltrangliste in der Gewichtsklasse bis 63,5 Kilogramm. Kummer wäre erste Kandidatin für einen Titelkampf gewesen. Dann aber stufte die WBA sie auf Drei herunter, der Kampf in den USA rückte wieder in weitere Ferne.

Boxkampf in den USA lässt weiter auf sich warten

Stattdessen nun also die Pflichtverteidigung in der Schützenhalle. In ihrer Heimatstadt kämpft Kummer, die von ihren 13 Profikämpfen nur einen verloren hat, gegen die auf Weltranglistenplatz fünf geführte Sarah Achieng Ndisi. Die Kenianerin hat eine ähnliche Bilanz, verlor von ihren 13 Kämpfen zwei. Am 29. Februar 2020 stehen die Weltmeistergürtel der vier Verbände WIBA, UBF, UBO und GBC im Halbweltergewicht auf dem Spiel. Achieng hat sieben ihrer 13 Siege vorzeitig durch Knockout errungen, bei Kummer war das in acht von 13 Kämpfen der Fall, weshalb es keine klare Favoritin gibt.

Sarah Achieng ist schon seit 2008 im Profiboxgeschäft unterwegs, Alicia Melina Kummer gab ihr Debüt erst sechs Jahre später im Jahr 2014. „Die Erfahrung spricht also für die Frau aus Kenia. Dieser Kampf wird keine leichte Aufgabe für Alicia Melina“, sagt Achim Voss.

Gegnerin aus Kenia hat einen ähnlichen Kampfrekord

Der Kampfabend beginnt um 18 Uhr. In den neun weiteren Kämpfen klettern unter anderem die Promotersöhne Manu Venetis und Nico Venetis in den Ring. Für Nico geht es um den GBC Junioren-WM-Titel im Leichtgewicht. Und noch ein Titelkampf: Robert Larsen aus Dänemark und der sehr erfahrene Turgay Uzun aus Deutschland wollen den vakanten German International Titel (GBA) im Supermittelgewicht holen.

Das offizielle Wiegen für die Weltmeisterschafts- und weiteren Titelkämpfe findet am Freitag, 28. Februar, um 16 Uhr in der Buchholz Galerie statt. Natürlich wird sich wieder reichlich Prominenz am Boxring tummeln. Fest zugesagt hat schon Kiez-Legende Karl-Heinz „Kalle“ Schwensen, der zuletzt auch in der Nordheidehalle dabei war. Durch den Abend führt wieder der legendäre Ringsprecher der Universum Boxpromotion Hamburg, Gerhard Müller.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es ab 19 Euro im Internet unter www.esser-promotion.de