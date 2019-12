Buchholz. Verfolgerduell am vierten Advent in der 2. Frauen-Bundesliga. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten empfangen am Sonntag um 16 Uhr die Füchse Berlin in der Nordheidehalle. Nachdem die Hauptstädterinnen die letzten beiden Heimspiele gegen Zwickau und Rödertal jeweils knapp verloren haben, liegen sie mit 16:6 Punkten direkt hinter Rosengarten (18:4) auf Rang vier. Gewinnen die Gastgeberinnen das Nachholspiel, gehen sie als Tabellenzweite in die Weihnachtspause. Spitzenreiter bleibt auf jeden Fall SV Union Halle-Neustadt (23:1 Punkte).

Luchse haben in den letzten zwei Spielen 73 Tore geworfen

„Wir haben zuletzt aufsteigende Form gezeigt. Unsere Abwehr steht gut und das Tempospiel klappt immer besser“, sagte Luchse-Co-Trainer Matthias Steinkamp. Bei den Siegen zu Hause gegen Nord Harrislee (36:20) und auswärts in Solingen-Gräfrath (37:28) gefiel der amtierende Meister vor allem in der Offensive. „Gegen Berlin wollen wir unbedingt gewinnen. Ich sehe uns als Favorit“, so Steinkamp, der auf ähnlich viele Fans wie gegen Nord Harrislee hofft, als 436 Zuschauer in die Buchholzer Nordheidehalle strömten.

Die Spreefüxxe Berlin haben sich im Sommer mit sieben neuen Spielerinnen verstärkt, darunter die ehemaligen Erstligaspielerinnen Chantal Pagel (Reykjavik, ehemals SVG Celle) und Vesna Tolic (DJK/MJC Trier). Außerdem verpflichteten sie sie die Portugiesin Monica Soares, die Tschechin Leona Svirakova und die Niederländerin Bo Dekker.

Erste Trainerstation für Ex-Weltklassespielerin Susann Müller

Der spektakulärste Neuzugang gelang Managerin Britta Lorenz aber auf der Trainerposition: Sie holte die frühere Weltklasse-Rückraumspielerin Susann Müller. Für die 31-Jährige ist Berlin die erste Trainerstation. Als Aktive spielte Müller in mehreren Ländern und war lange Jahre Leistungsträgerin beim HC Leipzig. In 97 Länderspielen erzielte die Linkshänderin 354 Tore für Deutschland.

Gegen Rödertal lief erstmals auch Ex-Nationalspielerin Nina Müller für die Füchse Berlin auf. Matthias Steinkamp: „Berlin gehört für mich zu den positiven Überraschungen dieser Spielzeit.“