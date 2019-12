Harburg/Hittfeld. Endlich der erste Sieg – nach einer Serie von fünf Niederlagen haben die Damen der SG Harburg Baskets in der 2. Regionalliga Nord das Harburg-Derby gegen die BG Harburg-Hittfeld mit 77:60 (40:32) gewonnen. Mental gestärkt sehen sie nun dem letzten Spiel des Jahres am Sonnabend um 11.30 Uhr in der Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Am Pavillon, gegen SC Rist Wedel II entgegen.

Coach Sebastian Christen jedenfalls ist davon überzeugt, dass dieser Derbysieg der so lange erwartete Befreiungsschlag war für sein Damenteam um so erfahrene Spielerinnen wie Ina Bergmann und Karen Peters. Auf den müssen die mit etlichen Jugendspielerinnen gespickten weiblichen Sharks aus Hittfeld, die ebenfalls mit fünf Niederlagen in das Harburg-Derby gegangen waren, nach ihrer jetzt sechsten Niederlage im sechsten Saisonspiel weiter warten.

Mängel an der Halle – zwei Spiele mussten verlegt werden

„Wir hatten in dieser Saison schon viel Pech“, erzählte Sebastian Christen. Dazu gehöre eine langwierige Verletzung von Katharina Neidhardt ebenso wie der wahrscheinlich nur kurzfristige Ausfall von Dorit Pulmer-Wulff. Zwei Heimspiele habe man bisher verlegen müssen, weil die heimische Sporthalle bauliche oder technische Mängel aufwies. Christen: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Und von meinen Spielerinnen kann sich auch keine an sowas erinnern. Das hat uns spürbar aus dem Rhythmus gebracht.“

In die Rubrik Pech gehören für den Coach der Harburg Baskets auch zwei knappe Niederlagen, wie die in der Verlängerung gegen die Rendsburg Suns und die mit nur sechs Punkten Differenz am ersten Spieltag beim Tabellenführer BG Hamburg-West.

Ina Bergmann (Harburg Baskets , r.) wird beim Wurfversuch von der Hittfelderin Lara Müller-Mittwollen gestört.

Foto: Günther Bröde

Umso mehr ist Christen optimistisch, dass die Harburg Baskets jetzt zu alter Stärke zurückfinden werden. „Wir sind mit einem 8:0-Lauf ins Derby gegen Hittfeld gestartet und hatten im dritten Viertel sogar einen 10:0-Lauf.“ Dem Team bescheinigt er, dass es die gesamten 40 Minuten konzentriert gespielt, die eigene Linie durchgehalten habe und zu keinem Zeitpunkt eingeknickt sei. Christen: „Das war in der Vergangenheit leider nicht immer so.“

Und tatsächlich – immer wenn es so aussah, als kämen die Sharks-Frauen heran oder könnten das Blatt wenden, erwiesen sich die Harburg Baskets als nervenstark und wehrten die Angriffe erfolgreich ab, indem sie selbst Körbe warfen. Vor allem aber freute sich der Trainer darüber, dass alle seine acht Spielerinnen punkten konnten. Die erfolgreichsten Werferinnen waren Karen Peters mit 19, Annika Christen mit 16 sowie Ina Bergmann und Eileen Laue mit jeweils 14 Punkten. Erfreulich auch die fünf erfolgreichen Drei-Punkte-Versuche durch Annika Christen, Karen Peters (je 2) und Eileen Laue.

Am Saisonende gibt es vermutlich keinen Absteiger

Etwas anders sieht es bei den Basketballfrauen der BG Harburg-Hittfeld aus. Endlich den ersten Saisonsieg hätten auch Coach Lars Mittwollen und seine Spielerinnen gern gefeiert. Aber sie sind gerade dabei, Erfahrung zu sammeln, die bei ihren Gegnerinnen zuhauf vorhanden war. „Wir sind nach einem personellen Umbruch ein ganz junges Team mit vielen Spielerinnen aus dem Juniorenbereich“, sagte Mittwollen.“ Viele Leistungsträgerinnen der vergangenen Jahre hätten aus unterschiedlichen Gründen aufgehört, zuletzt Sabine Lange aus beruflichen Gründen.

Drei Sharks-Spielerinnen sind gerade erst 14 Jahre alt. „Die Anpassung an den Basketball der Erwachsenen braucht seine Zeit.“ Das Hittfelder Regionalligateam kooperiert auch mit der eigenen zweiten Damenmannschaft, aus deren Reihen immer wieder Spielerinnen aushelfen. Die nötige Zeit kann und will Lars Mittwollen dem jungen Team geben. Dabei kommt ihm entgegen, dass am Ende der Saison wahrscheinlich keine Mannschaft aus der Achterstaffel absteigen wird. Mittwollen: „Die Liga ist eh schon reduziert und aufstiegswillige Teams gibt es auch nicht gerade viele.“

Sharks-Spielerinnen kennen die Art der Verteidigung gar nicht

So verschaffe er also allen Spielerinnen möglichst viele Spielanteile. Vor allem gelte es, dass die Jugendlichen das „Spiel gegen die Zone“ erlernen, das im Jugendbereich verboten ist. Bei einer Zonenverteidigung wird ein zuvor definierter Raum verteidigt, und nicht gegen eine bestimmte Gegenspielerin. Lars Mittwollen: „Das sind junge Spielerinnen nicht nur nicht gewohnt, das kennen sie einfach gar nicht.“

Zweistellig punkteten im Auswärtsspiel in Harburg nur Judith Niebuhr (17 Punkte) und Antonia Kofahl (13), die zwei Drei-Punkte-Würfe ins Ziel brachte. Dass die Basketballerinnen der BG Harburg-Hittfeld gegen den nächsten Gegner Kieler TB (Sonnabend, 17 Uhr, auswärts) die ersten Punkte holen werden, erwartet Lars Mittwollen eher nicht. „Das wird noch einmal ein ganz schweres Spiel“, sagt er über den sportlichen Jahresabschluss in der 2. Regionalliga Nord.