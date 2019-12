Winsen. Alle Jahre wieder in der Adventszeit ist Winsen eine gute Adresse für Leichtathleten. Die LG Nordheide veranstaltet zunächst ein Schüler-Hallensportfest in der Winarena und lässt kurz vor Weihnachten mit dem regionalen Silvester-Crosslauf im Schützengehölz der Sportjahr ausklingen.

170 Teilnehmer aus 23 Vereinen beim Schüler-Hallensportfest

Starke Beteiligung über die Kreisgrenzen hinaus gab es beim Hallensportfest. Insgesamt 170 Kinder und Jugendliche aus 23 Vereinen im Alter von acht bis 15 Jahren nahmen teil. Besonders zu erwähnen ist die zwölf Jahre alte Merle Rummler (LG Nordheide/Stammverein TSV Winsen), die ihre persönliche Bestleistung im Hochsprung auf 1,55 Meter verbesserte. Damit sprang sie höher als die Führende der niedersächsischen Bestenliste. Sophie Lattner (TSV Burgdorf) wird dort „nur“ mit 1,48 Meter notiert.

Ihre Vielseitigkeit unterstrich die 2007 geborene Merle Rummler auch mit Sportfestsiegen im Kugelstoßen (7,06 m) und 60 Meter Hürden (11,64 sek.). „Für große Begeisterung bei Kindern und Zuschauern sorgten auch in diesem Jahr die Paarlauf-Wettbewerbe, bei denen die Sportler vor voll besetzten Rängen nicht nur Schnelligkeit und Ausdauer, sondern auch taktisches Geschick unter Beweis stellten“, sagte Abteilungsleiter Klaus Heinsohn vom TSV Winsen.

Früher wurde der Crosslauf Silvester in Borstel ausgetragen

Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, folgt der Sparkassen-Adventscross der LG Nordheide, der unter dem alten Namen Silvestercross in den Anfangsjahren tatsächlich am Silvestertag ausgetragen wurde. Auch die Location hat sich geändert: früher wurde im Waldgebiet Habichtshorst in Borstel gelaufen, heute im Schützengehölz zwischen der Stadthalle und dem Jahnplatz.

Dass die Veranstaltung einen guten Ruf genießt, zeigen die vielen Anmeldungen aus weiten Teilen Niedersachsens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins. Bis Mitte der Woche standen 115 Läuferinnen und Läufer aus 20 Vereinen in der Teilnehmerliste.

4000 Meter zum Auftakt im Wald, 5000 Meter zum Abschluss

Den Auftakt bilden um 11 Uhr die 4000 Meter der Frauen und weiblichen Jugend, die gemeinsam mit der 9000-Meter-Langstrecke der Männer gestartet werden. Von 12.05 Uhr an folgen im 20-Minuten-Takt die Altersklassen U12, dann U10 und um 12.45 Uhr gemeinsam die U14 und U16. Den traditionellen Abschluss beim Adventscross, meistens auch mit dem größten Starterfeld, bildet um 13.10 Uhr die Mittelstrecke der Männer, Senioren und Jugendlichen über 5000 Meter. Alls Sieger werden mit Sachpreisen belohnt.