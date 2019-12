Buchholz. Nachdem im Sommer bereits die U16- (Jahrgang 2004) und die U17-Junioren (Jahrgang 2003) des Buchholzer Fußball-Clubs (BFC) den Aufstieg in die Landesliga geschafft hatten, zogen jetzt die U14 (2006) und die U15 (2005) nach und dürfen im Frühjahr 2020 in der Bezirksliga spielen. Beide Mannschaften verloren in der Herbstrunde nicht ein einziges Spiel und erzielten zusammen fast 150 Tore.

„Damit hat der BFC nun wieder fünf von sechs möglichen Jugendmannschaften in der Bezirks- oder Landesliga und ist damit federführend im Landkreis Harburg. Mittlerweile sind wir auch in den umliegenden Kreisen bekannt“, sagte Klaas Jensen aus dem BFC-Vorstand.

U15 stand zwei Spieltage vor Schluss als Aufsteiger fest

Die U15-Mannschaft mit dem Trainerteam Mikosch Rahn, Maxi Eutert und Jessica Landahl konnte mit der Maximalausbeute von 39 Punkten aus 13 Spielen bei einer Tordifferenz von 77:7 bereits zwei Spieltage vor Ende der Bezirksliga-Qualifikation die Planungen für die nächsthöhere Klasse angehen. Auch die jüngeren C-Junioren belohnten sich mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Sie standen mit 28 Punkten nach zehn Spielen und einem Torverhältnis von 69:3 am Ende der Herbstrunde auf dem ersten Platz in der Kreisliga. Für die Spieler um das Trainerteam Luigi Wurmstädt und Mika Wolle war es die erste Spielzeit auf dem 11er-Großfeld.

Neue Spieler sind beim Training jederzeit willkommen

„Vor allem überzeugte die junge Mannschaft durch einen schon sehr erwachsenen Fußball, der von viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte geprägt war und viele hochwertige Chancen entstehen ließ“, schwärmte Jensen. Beide Mannschaften sind immer für Spieler, die eine neue Herausforderung suchen, empfänglich. Trainingszeiten und viele weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bfc.info.