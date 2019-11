Hittfeld/Hollenstedt. Nach einem Traumstart in die Saison mit sieben Siegen in Folge, haben die Landesliga-Handballer der HSG Seevetal jetzt ihre zweite Niederlage in Folge einstecken müssen. Nach dem 27:31 beim MTV Embsen ging auch das Heimspiel in Hittfeld gegen den Landkreisrivalen TuS Jahn Hollenstedt mit 32:37 (17:19) verloren. Und die Tabellenführung hat die Mannschaft von Trainer Andreas Gevert auch eingebüßt. Neuer Spitzenreiter ist der TSV Wietzendorf. Und dorthin führt der Weg die Handballer der Stammvereine TSV Hittfeld und TV Meckelfeld am kommenden Sonnabend.

Droht nach dem Höhenflug jetzt also der Absturz? “Nein,“ sagt Trainer Andreas Gevert und stellt klar: „Wir haben keine Krise, wir haben nur ein richtig schlechtes Spiel gezeigt. Aber wenn wir in Wietzendorf bestehen wollen, müssen wir dort natürlich ein anderes Gesicht zeigen.“ Und Seevetals Trainer fordert eine Reaktion von seiner Mannschaft. „Wir müssen dort wieder den unbedingten Willen zum Sieg haben.“

Womit deutlich wird, woran es im Derby gegen Hollenstedt fehlte. Anders als eine Woche vorher in Embsen. „Da haben wir eine Halbzeit verschlafen, die zweite Halbzeit sogar gewonnen. Das war kein schlechtes Spiel, aber der Gegner war einfach besser“, analysiert Andreas Gevert die erste Saisonniederlage. Jetzt die zweite Niederlage gegen Hollenstedt habe ihn richtig getroffen.

Hollenstedts Trainer Klaus Gruner gibt seinen Spielern in einer Auszeit Anweisungen.

Foto: Günther Bröde (FMG)

Zwar habe seine Mannschaft wieder gegen einen besseren Gegner verloren, aber die Art und Weise hat Andreas Gevert überhaupt nicht gefallen. „Da war keine Leidenschaft, kein Kampf, keine Einstellung“, sagte er. 37 Gegentore in einem Spiel seien indiskutabel. Vor allem in der Abwehr fehlte es an der nötigen Laufbereitschaft. „Vielleicht waren wir ja auch nur zu selbstgefällig“, fragt sich Andreas Gevert. Er selber fühlte sich während des Spiels ziemlich machtlos. „Ich konnte machen, was ich wollte. Alle Maßnahmen von außen haben an diesem Tag nicht gefruchtet“.

Große Freude nach dem Derbysieg

Eitel Freude herrschte dagegen beim TuS Jahn Hollenstedt nach dem Derbysieg, der für Trainer Klaus Gruner auch in der Höhe verdient war. „Wir waren klar die bessere Mannschaft“, sagte Gruner und bescheinigte seinem Team, dass es fokussiert, konzentriert und mit dem nötigen Siegeswillen aufgetreten ist. Gruner: „Das war in dieser Saison leider nicht immer so“.

Der TuS Jahn Hollenstedt habe große Schwierigkeiten gehabt, in die Saison zu finden. „Ganz oft sind wir während eines guten Spiel urplötzlich vom Weg abgekommen. Das war heute aber zum Glück anders, wir haben über die gesamte Zeit gut gespielt und uns als kompakte Einheit präsentiert.“

Die Gäste hatten den besseren Start, lagen schnell mit 4:1 in Führung und gerieten bis zur Pause nicht ein einziges Mal in Rückstand. Aus ihrer Sicht mit 19:17 ging es in die Halbzeitpause. Doch nach dem Seitenwechsel schien sich das Blatt zu wenden.

Mit vier Treffern in Folge bestimmte die HSG Seevetal anfangs des zweiten Durchgangs das Geschehen und lag nach Toren von Trainersohn Niklas Gevert, Björn Heinzelmann und Sebastian Holm (2) ihrerseits bei 21:19 mit zwei Treffern in Führung. „In dieser kritischen Phase sind wir aber diesmal nicht eingebrochen“, freute sich Klaus Gruner. „Aus dem kleinen Formtief nach der Pause sind wir ganz schnell wieder herausgekommen.“

Hollenstedts Taktik ging voll auf

Grundlage dafür sei eine starke Abwehrleistung gewesen. Hollenstedts Torwart Leon Schnorr bescheinigte sein Trainer eine „Weltklasseleistung“. Und seine Taktik sei aufgegangen. „Seevetals Stärke liegt in den Kontern. Die konnten wir weitgehend unterbinden und selbst mehr Gegenangriffe erfolgreich abschließen als unser Gegner. Letztlich haben wir Seevetal mit deren eigenen Mitteln geschlagen.“ Aus dem Zwei-Tore-Rückstand war eine Viertelstunde später beim Stand von 26:31 eine Fünf-Tore-Führung der Gäste geworden, die auch am Ende Bestand hatte.

Wesentlichen Anteil daran hatten die beiden besten Werfer des TuS Jahn Hollenstedt, Marcel Hebestreit mit elf und Morten Prigge mit sechs Treffern, die unterschiedlicher nicht sein können. Der eher zierliche Hebestreit traf zumeist aus dem Rückraum aus allen Lagen, während der stämmige Prigge sich immer wieder kraftvoll am Kreis durchsetzen konnte. „Wenn der am Ball ist, ist er kaum noch aufzuhalten“, lobte Gruner seinen Kreisläufer, der es in dieser Saison bereits auf 36 Tore gebracht hat.

Marcel Hebestreit führt die Torschützenliste der Landesliga Lüneburg mit 88 Treffern an, gefolgt vom Seevetaler Björn Heinzelmann mit 80 Toren, der neun Treffer gegen Hollenstedt erzielte. Nächster Gegner des TuS Jahn Hollenstedt ist am kommenden Sonnabend um 19.30 Uhr in eigener Halle der Nachbarverein SV Beckdorf II.