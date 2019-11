Buchholz. Weniger als ein Jahr spielt Marleen Kadenbach für die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten in der 2. Bundesliga. Scheinbar gefällt es der dynamischen Rückraumspielerin so gut, dass sie ihren Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert hat. Der alte Kontrakt war bis 30. Juni 2020 datiert, nun hat sich die 22-Jährige bis zum Saisonende 2021/2022 an den Tabellenvierten der 2. Bundesliga gebunden.

Während des Studiums spielte sie für einen spanischen Erstligisten

Aufgrund eines Auslandssemesters in Spanien stieß Kadenbach erst im Januar 2019 zum Luchse-Kader. Der Rechtshänderin gelang bereits in den ersten Spielen der zweiten Halbserie 2018/2019 der Durchbruch zur Stammspielerin. Mit ihren knallharten Würfen sei sie ein unverzichtbarer Faktor auf dem Weg zur Meisterschaft in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Marleen Kadenbach freut sich über die frühzeitige Vertragsverlängerung: „Das Gesamtpaket – Team, Trainer, Verein und Fans – passt einfach. Ich wurde sehr gut aufgenommen und bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Nun freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre und alle kommenden Herausforderungen.“

Im Umfeld der Luchse können sich Talente in Ruhe entwickeln

Geschäftsführer Sven Dubau kommentiert die Vertragsverlängerung wie folgt: „Milli war immer eine Wunschspielerin und hat von Anfang an mit ihren großartigen Fähigkeiten unser Spiel bereichert. Es ist toll zu beobachten, mit welcher Selbstverständlichkeit diese noch junge Spielerin bereit ist, erfolgreich Verantwortung zu übernehmen. Es zeigt aber auch, dass sich Talente in unserem Umfeld entwickeln können und sich bei uns wohl fühlen.“

Kadenbach ist unverzichtbarer Baustein der Abwehrformationen

Marleen Kadenbach spielte bis 2018 beim Drittligisten SV Henstedt-Ulzburg und studierte anschließend ein halbes Jahr in Spanien. In dieser Zeit ging sie für den Erstligisten Canyamelar Valencia auf Torejagd. „Marleen hat sich besonders im Defensivverhalten enorm gesteigert und ist inzwischen ein unverzichtbarer Baustein unserer Abwehrformationen. Nach ihrer Verletzung kommt sie auch in der Offensive in Schwung. Zusammen mit Sarah Lamp bildet sie im linken Rückraum ein schwer auszurechnendes Duo, da die Spielweise dieser Akteurinnen nicht unterschiedlicher sein kann“, sagte Trainer Dubravko Prelcec.