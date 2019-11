Hausbruch. Sie standen am Ende alle noch mal gemeinsam auf der Bühne und präsentierten strahlend ihre Trophäen. In diesem Moment waren all die Anstrengungen, der Schweiß und auch einige Tränen aus den intensiven Vorbereitungszeit vergessen. Eine Vorbereitungszeit, die für einige der jungen Mädchen mehr als fünf Jahre gedauert hatte. So lange feilen die Tänzerinnen und Tänzer der HNT Irish Dance Academy zusammen mit ihrer Partnergruppe „Diekdanzers – Altes Land“ schon an Schritten, Drehungen und Bewegungen.

Die Auftritte bei Wettbewerben und Meisterschaften wurden immer besser und nun auch gekrönt. Die Startgemeinschaft der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) und Diekdanzers wurde bei den German Open Championships der World Irish Dance Association (W.I.D.A.) zweimal Deutscher Meister und einmal Vizemeister.

Besonders der Erfolg des Ceili-Teams sorgte für Jubel. In der Königsdisziplin der Pflichttänze war der Kader von Tanzpädagogin Anna Krüger erstmals Sieger auf nationaler Ebene. Insgesamt nahm die Startgemeinschaft fünf Trophäen aus Venlo mit nach Hause. Die niederländische Stadt hat Erfahrung mit Irish-Dance-Veranstaltungen und war kurzfristig als Austragungsort eingesprungen. So fand der wichtigste deutsche Wettbewerb für den irischen Volkstanz in diesem Jahr ein Stück hinter der deutschen Grenze statt.

Mehr als 450 Aktive von 38 Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland kamen nach Venlo. Darunter war auch die 41-köpfige Reisegruppe von Anna Krüger, die erstmals gemeinsam mit dem Bus zur Deutschen Meisterschaft anreiste.

Wie bei den vorherigen Teilnahmen ging der HNT-Kader mit vier 8er-Teams in den traditionellen Ceili-Tänzen an den Start, jeweils zwei in der Altersklasse der Kinder und Jugendlichen. Allen vier Ceili-Teams gelang wieder der Sprung unter die besten Fünf. Das neu aus Anfängern zusammengestellte A-Team unter 11 Jahre erreichte ebenso Platz vier wie das B-Team unter 16 Jahre, das einen neu in das Repertoire aufgenommenen Pflichttanz zeigte. Vor den mitfiebernden anderen Tänzern und Tänzerinnen, mitgereisten Familien und Betreuern verteidigte das B-Team U11 den Vizemeistertitel vom Vorjahr – trotz veränderter Besetzung, da einige der Mädchen aufgrund der Altersgrenze in dieser Kategorie nicht mehr teilnehmen konnten.

Und richtig groß war die Freude beim zweiten Jugendteam: Erstmals gewann die Startgemeinschaft aus HNT und Diekdanzers in der Königsdisziplin der Pflichttänze mit deutlichem Punkteabstand und ist somit an der Spitze des Leistungssports angekommen.

In der Kategorie „Figure-Dance“ traten elf Tänzerinnen und ein Tänzer der Startgemeinschaft gemeinsam mit einer anspruchsvollen dreieinhalb minütigen Choreographie zu moderner irischer Musik an. Der Mix aus traditionellen Schritten und Formationen mit Showelementen zum Thema „Colour Wheel“, kreiert von Leiterin Anna Krüger, wurde in dieser Saison erstmals präsentiert und zur Freude des Teams mit dem Meistertitel gewürdigt.

Über 200 Mal tanzte die Startgemeinschaft innerhalb der zweitägigen Veranstaltung vor einer sechsköpfigen Jury. Insgesamt gingen, neben den Meisterschafts-Teamerfolgen, 27 erste Plätze, 19 zweite und 20 dritte Plätze sowie 17 Pokale in den Gesamtwertungen der verschiedenen Altersklassen auf das Konto der sechsundzwanzig Tänzer und Tänzerinnen aus Hamburg und Niedersachsen. Erfolgreichste Solotänzerin des Kaders beim Grade Feis war Mara Christian, die in allen vier Soft-Shoe-Tänzen und der Gesamtwertung gewann. Sie wurde mit Schärpe und Pokal als beste Tänzerin ausgezeichnet. Elif Cebeci führte außerdem bei der Jump23-Competition der jüngsten Neulinge ein weiteres Mal die Erfolgsserie der Startgemeinschaft fort. Auch bei den 2-Hands stand die Startgemeinschaft ganz oben auf dem Treppchen: Charlotte Wedekind von den „Diekdanzers – Altes Land“ und ihre Partnerin Alina Gorr von der HNT Irish Dance Academy setzten sich bei den Duos der Jugendlichen durch.