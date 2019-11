Buxtehude. Da konnte man vor dem Spiel fragen, wen man wollte. Einen Sieg des Buxtehuder SV gegen Borussia Dortmund hatte im Vorfeld der Partie niemand erwartet. „Ich hoffe nur, dass wir eine Leistungssteigerung zeigen und ein gutes Gefühl mit in die WM-Pause nehmen“, sagte Geschäftsführer Peter Prior. „Hauptsache sie spielen besser als zuletzt“, wünschte sich Betreuer Michael Jungblut.

Mit dem 25:31 (11:14) vor 1100 Zuschauern in eigener Halle gegen den in der 1. Handball-Bundesliga der Frauen noch ungeschlagenen BVB Borussia Dortmund haben die Handballerinnen des Buxtehuder SV am Ende alle Erwartungen übertroffen.

Dortmunder Handballerinnen haben noch „weiße Weste“

Es war zwar die erwartete Niederlage des BSV im letzten Heimspiel vor der WM in Japan, während der die Bundesliga eine Pause einlegt. Aber der Gegner war auch kein Geringerer als der Geheimfavorit auf die deutsche Meisterschaft, Borussia Dortmund. Die Frauen aus Westfalen sind in der 1. Bundesliga die einzige Mannschaft mit einer sogenannten weißen Weste: Sie haben sich noch keinen Punktverlust geleistet und sich mit einem 26:25 gegen den Thüringer HC und einem 35:31 gegen TuS Metzingen vom Außenseiter längst zu einem echten Titelanwärter gemausert.

Für BSV-Trainer Dirk Leun war es „Riesen-Fight, ein tolles Spiel“, das seine Spielerinnen hingelegt haben. Und es war die eingeforderte Wiedergut­machung nach der desolaten Vorstellung zuletzt beim 29:33 gegen Neckarsulm an gleicher Stelle. Da hatten die Zuschauer den Eindruck gewonnen, als ob nicht alle BSV-Spielerinnen alles gegeben hätten. Aber das sah gegen Dortmund ganz anders aus. Dirk Leun: „Meine Mannschaft hat die Reaktion gezeigt, die wir uns vorgenommen haben.“ Den Unterschied habe schließlich Dortmunds „individuelle Klasse“ gemacht.

Anfangs spielen die Teams noch auf Augenhöhe

Von dem erwarteten Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften war lange nicht viel zu sehen. Beide Abwehrreihen gingen nicht gerade zimperlich zu Werke. Die Buxtehuder Frauen konnten zunächst fast eine Viertelstunde lang mithalten, für 13 Minuten war es bis zum 6:6 ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Torhüterinnen – auf Buxtehuder Seite war es Katharina Filter – etliche Bälle parieren konnten.

Filter und ihre Vorderleute waren nach den zuletzt 33 Einschlägen gegen Neckarsulm in die Kritik geraten. Doch gegen Dortmund hatte die Torfrau einen Glanztag erwischt. Vor der Pause verhinderte sie Eins-gegen-Eins zwei weitere Treffer für Dortmund und parierte einen Dortmunder Siebenmeter von Bogna Sobiech. Bis zur Pause drückte sich auch deshalb der Unterschied zwischen diesen beiden Damenteams in nur drei Toren aus.

15 Minuten vor Schluss kommt es zum Ausgleich

Beim Stand von 7:13 drohte nur kurz ein weiteres Debakel für den BSV, doch in die Kabinen ging es mit 11:14. Sogar ein Unentschieden wäre möglich gewesen, doch einige technische Unzulänglichkeiten und zwei Siebenmeter an die Latte durch Lisa Prior waren dann doch ein paar Schwächen zuviel. Nach der Pause klappte es auch im Buxtehuder Angriff. Und weil Filter ihre Form halten konnte, kämpfte sich der BSV langsam heran.

Eine Viertelstunde vor Schluss war es Linksaußen Lone Fischer die zum 21:21 ausgleichen konnte. Die Halle tobte, die Zuschauer waren begeistert. Das hatten sie nicht erwartet. Bei 23:23 kassierte Isabelle Dölle eine Zeitstrafe und Dortmund kam zu drei Treffern in Folge. Der Schwung beim BSV war dahin, am Ende dominierte wieder der Gast aus Westfalen die Partie und setzte sich schlussendlich doch mit einem deutlichen Erfolg durch. Die besten Torschützinnen des BSV waren Friederike Gubernatis und Lisa Prior mit jeweils fünf Treffern.

Die Bilanz von Dirk Leun vor der WM-Pause: „Mit der Punkteausbeute (6:8) bin ich nicht ganz zufrieden.“ Von einer sportlichen Krise sprechen in Buxtehude weder der Trainer noch der Geschäftsführer. Nach der Leistung gegen Dortmund gibt es dazu auch keinen Anlass. Auch wenn ein Ende der Niederlagenserie nicht in Sicht ist. In der Bundesliga geht es weiter am 26. Dezember mit dem Auswärtsspiel gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen deutschen Meister SG BBM Bietigheim.