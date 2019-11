Buxtehude. Und wieder ist bei den Bundesliga-Handballfrauen des Buxtehuder SV eine Rekordmarke gefallen – in der 28. Minute traf Lone Fischer zum 15:14 gegen die Neckarsulmer Sport-Union und erzielte damit ihr 1000. Bundesligator für den Verein.

Den Vereinsrekord hält noch Steffi Melbeck mit 1013 Treffern

Zehn Minuten vorher war sie bei der 29:33-Heimniederlage noch mit einem Siebenmeter an der Gästetorhüterin Sarah Wachter gescheitert, doch nach ihrem vierten Tor des Tages konnten die knapp 1000 Zuschauer in der Halle Nord die weißen Pappen mit der schwarzen „1000“ in die Höhe recken und die Torjägerin feiern, die jetzt den Vereinsrekord von Steffi Melbeck ins Visier nimmt; der liegt bei 1013 Bundesligatreffer für den Buxtehuder SV.

Mehr zu feiern hatten die BSV-Fans an diesem Tag nicht. Zur Pause noch mit 17:15 in Führung, lagen die BSV-Frauen nach dem Seitenwechsel bald mit 22:29 zurück. Schnell gespielt hatten sie bis dahin, aber auch viele technische Fehler fabriziert und sich zu viele Fehlwürfe geleistet. Nach dem 23:31 (50.) kamen die Buxtehuderinnen noch auf 29:33 heran.

Fischer, Haurum, Dölle und Prior werfen jeweils vier Tore

Entscheidend für die Niederlage waren allerdings die leichten Gegentore. „Wir haben in der Deckung heute alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte denn auch Trainer Dirk Leun ernüchtert. Wie Lone Fischer brachten es auch Christina Haurum, Isabelle Doelle und Lisa Prior (drei Siebenmeter) auf vier Treffer.