Harburg. Das Aufwärmen ist vorbei. Sachin Tawde ruft seine Mitspieler zur Mannschaftsbesprechung. Mit den Händen hinter dem Rücken stehen die Gentlemen im Kreis. Ihr Ziel ist klar: In dieser Hallensaison wollen sie in die Bundesliga aufsteigen. So weit nichts ungewöhnliches. Doch das Spiel heißt Cricket. Es ist hierzulande nicht allzu weit verbreitet und wird üblicherweise nicht in der Halle, sondern draußen gespielt. Bis in den September hat das Team der Turnerschaft Harburg auch im Freien gespielt. Jetzt aber beginnt der Herbst und der Schönwettersport Cricket zieht in die Sporthalle.

Erfunden wurde Cricket in England

Das Schlagballspiel Cricket wurde in England erfunden, hat sich aber in der Zeit, als das Commonwealth noch das Empire war, über den gesamten Erdball verteilt. Am populärsten ist es in Australien und auf dem indischen Subkontinent. Ein Sieg einer Nationalmannschaft über die ehemalige Kolonialmacht England ist immer noch ein Zeichen der erfolgreichen Emanzipation vom Mutterland und ein Tag der Genugtuung.

Harburger Spieler kommen vom indischen Subkontinent

Die Harburger Spieler kommen ursprünglich allesamt vom Subkontinent. „Wir sind Inder und Pakistani und in letzter Zeit sind noch viele Afghanen hinzugekommen“, sagt Abteilungsleiter Sachin Tawde. „Auch, wenn zwischen Indien und Pakistan gerade mal wieder Spannungen herrschen, lassen wir uns davon nicht beeinflussen. Wir spielen zusammen, wir feiern zusammen, wir essen zusammen und besuchen uns gegenseitig.“

Keimzelle des Cricket in Harburg war eine Freizeitliga, ebenfalls hauptsächlich von Indern und Pakistanern, sonntags auf dem Schwarzenberg. Als 2014 die Flüchtlingsunterkunft auf dem Schwarzenberg gebaut wurde, fiel die Spielstätte weg. Dafür kamen viele Spieler hinzu. So wandten sich die Cricketspieler an die Sportvereine und wurden sich mit der TSH einig, so dass eine Abteilung gegründet werden konnte. Nach einigen Anfangsjahren in der Regionalliga wollen die Harburger jetzt aufsteigen. Und das heißt gleich Bundesliga.

Die Regeln werden durch Ausnahmen kompliziert

Die Regeln: In der Mitte eines ovalen Spielfeldes sind zwei Schlagmale aufgebaut, die Wickets. Sie sind etwa 20 Meter voneinander entfernt. Eine der beiden Mannschaften hat 11 Spieler auf dem Feld: einen Werfer – den Bowler – und zehn Fänger – die Fielder, sowie den Keeper. Die andere Mannschaft stellt nur zwei Schlagmänner – die Batsmen. Nur einer von ihnen wird tatsächlich schlagen, der andere ist ein Mitläufer.

Der Werfer läuft an und versucht, das Wicket hinter dem Batsman zu treffen. Der versucht, dies zu verhindern, indem er den Ball wegschlägt. Die Mannschaft des Werfers versucht, den weggeschlagenen Ball möglichst schnell zu den Schlagmalen zurückzuwerfen. Solange der Ball noch derart im Spiel ist, können der Schlagmann und sein Mitläufer zwischen den Schlagmalen hin- und herlaufen. Jeder Lauf zählt einen Punkt. Bälle über die Spielfeldgrenze hinaus bringen, je nachdem ob der Ball im Spielfeld noch einmal den Boden berührte oder nicht, vier oder sechs Läufe, ohne, dass man einen Schritt machen muss.

Cricket: Der Batsman schlägt den Ball weg vom Schlagmal, dem "Wicket"

Foto: Lars Hansen / xl

Trifft der Werfer das Wicket am Schläger vorbei oder mit dem zurückgekommenen Ball, während die Batsmen noch zwischen den Wickets laufen, ist der Schlagmann abgeworfen und muss durch den nächsten seiner Mannschaft ersetzt werden. Dasselbe gilt, wenn der Schläger ungeschickterweise selbst das wackelige Wicket zu Fall bringt oder sein Schlagball in der Luft gefangen wird, bevor er den Boden berührte. Der Schläger darf nicht – zum Beispiel mit dem Bein – das Wicket verdecken. Der Wurf muss mit gestrecktem Arm erfolgen und der Werfer darf nicht übertreten. Außerdem ist es verboten, den Ball zu manipulieren, damit man ihn mit einem bestimmten Drall werfen kann. Sind alle Batsmen eines Teams ausgeschieden, wechseln die Mannschaften die Rollen.

Traditionelle Spiele können sich über Tage hinziehen

Noch komplizierter wird das Spiel durch Ausnahmen. Weil traditionelle Spiele zwischen Commonwealth-Nationalmannschaften oder zwischen einzelnen Grafschaften sich mit Unterbrechungen für Tee und schlechtes Wetter sowie Mittagessen und Dunkelheit über Tage und Wochen hinziehen können, hat man für den Freizeitsport knackigere Spielformate entwickelt und jede hat ihre eigenen Regelabweichungen. Dazu kommen beim Hallencricket die Beschränkungen durch das deutlich kleinere Spielfeld. So zählen zum Beispiel die direkt nach außen geschlagenen Bälle weniger Punkte.

Neben dem Psychoduell zwischen Bowler und Batsman ist Cricket auch ein taktischer Sport: In welcher Reihenfolge werden die Spieler aufs Feld beziehungsweise an die Wurflinie gestellt? Wie stellt man seine Feldmannschaft bei einem Batsman, der defensive, kurze Schläge spielt, und wie bei einem offensiven, der gerne auf die Spielfeldgrenzen zielt? Ein guter Captain bewegt diese Fragen ständig in seinem Kopf und trifft kluge Entscheidungen. Auch das wird übrigens im TSH-Training in der Baererstraße geübt.

Vom Oberklasse- zum Breitensport

War Cricket bis vor wenigen Jahrzehnten noch ein sehr distinguierter Sport, der ausschließlich in weißer Sportkleidung ausgeübt wurde, haben sich die Zeiten mittlerweile stark geändert: Wie beim Tennis ist längst farbige Kleidung erlaubt, in einigen nationalen Ligen gibt es sogar Sponsoring auf dem Trikot. Und: erfolgreiche Cricketspieler erlangen manchmal schon Popstar-Charakter– und interessante nachsportliche Karrieren. Der jetzige Premierminister von Pakistan, Imran Khan, ist ehemaliger Cricket-Profi – er gilt heute noch als einer der drei besten Allrounder aller Zeiten – und wurde in den 1980ern von den Leserinnen einer britischen Frauenzeitschrift zum „sexiest man alive“ erklärt. Damals spielte er für Sussex. Interessanterweise spielt auch bei der TSH ein Imran Khan.

Viele Spieler kamen als TUHH-Studenten

Die meisten TSH-Spieler sind einst als TUHH-Studenten nach Harburg gekommen und wurden danach hier als gut ausgebildete Fachkräfte von der Wirtschaft angeheuert. Einige studieren auch noch und einige sind aus ihrer Heimat geflohen und leben sich hier noch ein. Was macht für sie die Faszination am Cricket aus? „Es ist ein Spiel, das viele Fähigkeiten fördert“, erläutert Adythia Gopinath, der als Verfahrenstechniker arbeitet. „Und zur Not kann man es mit einem Stock und einem alten Tennisball spielen. Das haben wir als Kinder gemacht. Was aber auch schön daran ist: Man darf mal so richtig auf etwas drauf hauen!“