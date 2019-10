Borstel. Jesteburg 32 Jahre, Tangendorf 34 Jahre, Winsen 35 Jahre – der älteste Volkslauf im Landkreis Harburg ist allerdings der Volkswaldlauf des MTV Borstel-Sangenstedt. An diesem Sonntag, 27. Oktober, wird die Veranstaltung mit Start und Ziel auf der Sportanlage am Heidlandsweg zum 41. Mal gestartet.

Seit dem Rückzug des MTV Rottorf als Veranstalter hat Borstel den Termin Ende Oktober übernommen. Hier endet alle Jahre wieder die Volkslaufserie, die als Sparkassen-Heidjer-Cup firmiert. Letzte Gelegenheit, mit einem Stempel im Laufpass dem Dankeschönabend im Januar näher zu kommen. Dafür müssen Sportlerinnen und Sportler mindestens an acht der zwölf Volksläufe teilgenommen haben.

Zu den 40 freiwilligen Helfern gehört der MTV-Vorsitzende Dirk Pünjer

„Wir hoffen, wie im letzten Jahr wieder an die Marke von 350 Teilnehmern heranzukommen“, sagt Wiebke Neunert. Die Hauptorganisatorin weiß ein Team von mehr als 40 Helferinnen und Helfern hinter sich, unter ihnen auch der MTV-Vorsitzende Dirk Pünjer. Sie bereiten schon am Sonnabend die Laufstrecken durch das Waldgebiet Habichtshorst vor. Beim Zehn-Kilometer-Lauf und Halbmarathon (gemeinsamer Start um 11.10 Uhr) geht es über die Autobahn- und Bahnbrücke bis an die Radbrucher Straße – und natürlich zurück zum Sportplatz.

Auf die Strecke, die sich unverändert präsentiert, gehen auch 15 Senioren-Fußballer der SG Borstel/Luhdorf. „Einige wenige laufen 5,7 Kilometer, alle anderen 10,7“, sagte Wiebke Neunert. Ob auch Ralph Böer, Vertreter des Hauptsponsors Sparkasse Harburg-Buxtehude, aktiv teilnimmt, wird er kurzfristig entscheiden.

Pokale für die größten Gruppen bei den Erwachsenen und Jugendlichen

„Mindestens einen Startschuss werde ich abgeben“, so der passionierte Läufer. Und dann wird Böer auch die Pokale an die größten vorangemeldeten Gruppen überreichen. Bei den Erwachsenen und Senioren ist die Stolpertruppe Winsen Seriensieger, bei den Kindern und Jugendlichen die Trainingsgemeinschaft Stöckte/Fliegenberg.

Die Startzeiten: 10 Uhr: 1800-m-Kinderlauf; 10.15 Uhr: 5,2 km für U16-Jugend und älter; 10.20 Uhr: Walking 5,2 und 10,7 km; 11.10 Uhr: 10,7 km und Halbmarathon; 11.15 Uhr: 900-Meter-Kinderlauf; 11.25 Uhr: 500-Meter-Kinderlauf