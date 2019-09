Buchholz. „Leider waren unsere Jungs nicht ganz so gut drauf.“ Diese Aussage von Volker Everts fasst das Abschneiden der Lokalmatadoren bei den Final-Four-Turnieren der männlichen Hockeyjugend in Buchholz treffend zusammen. Mit großen Ambitionen waren zwei Hockeyteams der Spielgemeinschaft (SG) Buchholz/Elstorf, gebildet vom TSV Buchholz 08 und TSV Elstorf, in die Endrunde um die Meistertitel in der Hamburger Oberliga der männlichen Jugend A und der Verbandsliga der männlichen Jugend B gestartet. „Leider standen beide am Ende mit leeren Händen da“, so Everts, der Hockey-Abteilungsleiter von Buchholz 08. „Mit leeren Händen“ bedeutet übersetzte einen dritten und einen vierten Platz.

Schon im ersten B-Jugend-Halbfinale gab es eine dicke Überraschung

Buchholz/Elstorf und der TTK Sachsenwald gingen als Favoriten in die Halbfinalspiele der männlichen Jugend B (Jahrgänge 2003/2004). Diese beiden Vereine hatten alle Vorrundenspiele gewonnen und nur im direkten Vergleich ein Unentschieden hinnehmen müssen. Auf dem Kunstrasenplatz der Wiesenschule kam es anders: schon das erste Halbfinale endete mit einer faustdicken Überraschung. Der TTK Sachsenwald erreichte in der regulären Spielzeit gegen den Rahlstedter HTC nur ein Remis und musste sich im anschließenden Penaltyschießen mit 4:5 geschlagen geben.

„Leider endete auch das zweite Halbfinale mit einem Favoritensturz“, so Volker Everts. Die von Robert Schultz trainierte Heimmannschaft konnte dem Schweriner SC an diesem Tag nicht viel entgegen setzen. Schon beim Seitenwechsel lag die SG Buchholz/Elstorf mit 0:3 im Hintertreffen, nach der kompletten Spielzeit hieß es sogar 1:7. Erklärungsansatz: einige Leistungsträger, die in der Ligarunde noch dabei gewesen waren, fehlten nun aus verschiedenen Gründen wie Auslandsaufenthalt oder Verletzung.

Männliche B-Jugend der Gastgeber verliert beide Spiele mit 1:7

Tags darauf standen sich die vermeintlichen Favoriten im Spiel um Platz drei gegenüber. „Leider war es nicht das Wochenende unserer Mannschaft, so dass auch dieses Spiel verloren wurde“, so Volker Everts. Erneut kassierte die SG Buchholz/Elstorf eine 1:7-Klatsche. Der TTK Sachsenwald konnte sich für das verlorene Halbfinale also zumindest mit der Bronzemedaille hinweg trösten.

Das Finale war eine sehr spannende Angelegenheit. Zwischen Schwerin und Rahlstedt ging es hin und her. Am Ende stand es 2:2, so dass erneut ein Shoot-out die Entscheidung über den Meister der Verbandsliga der männlichen Jugend B bringen musste. Dieses Mal behielt der Rahlstedter HTC nicht die Nerven, die Jungen des Schweriner SC trafen einmal mehr und durften nach dem 4:3-Erfolg wenig später den Siegerpokal in die Höhe recken.

A-Jugend-Halbfinale war offenbar das vorweg genommene Endspiel

Das Final-Four-Turnier um die Oberliga-Meisterschaft der männlichen Jugend A (Jahrgänge 2001/2002) litt von vornherein unter der Absage des Hamburger Polo Clubs. Der Hauptrundensieger hatte kurzfristig auf die Teilnahme verzichtet. Es liegt die Vermutung nahe, dass die häufig aushelfenden B-Jugendlichen in ihrer eigentlichen Altersklasse gefordert waren. Wie dem auch sei: das erste Halbfinale fiel aus, die TG Heimfeld stand kampflos im Endspiel.

In der Pause des Spiels gegen Schwerin versuchte Trainer Robert Schultz, seine Mannschaft für eine Aufholjagd zu motivieren.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Das zweite Halbfinale zwischen der Spielgemeinschaft Buchholz/Elstorf und dem Großflottbeker THGC war unglaublich spannend. Großflottbek konnte mit 2:0 in Führung gehen, danach aber kam die Heimmannschaft mächtig auf. Es boten sich zahlreichen Torchance, genutzt wurde aber nur eine einzige zum 1:2-Anschlusstreffer. So jubelten am Ende die Gäste über den Finaleinzug.

Aus beschriebenen Gründen stand am nächsten Tag nur noch das Finale auf dem Programm. Buchholz/Elstorf belegte durch die Absage des Polo-Clubs kampflos den dritten Platz. „Etwas bitter für uns als Ausrichter, nur noch Zuschauer zu sein. Aber die Mannschaft samt Trainer und Betreuer waren gute Gastgeber und verbrachten dennoch ihre Zeit am Platz“, lobte Abteilungsleiter Everts den eigenen Nachwuchs.

TG Heimfeld erreicht Finale kampflos und verliert dann

Das Finale der männlichen Jugend A gestaltete sich ziemlich einseitig. Der Großflottbeker THGC nahm von Anfang an das Heft in die Hand und drängte die TG Heimfeld in die Defensive. Bereits beim Pausenpfiff (3:0) war die Partie so gut wie entschieden, am Ende gewann Flottbek mit 7:0 gegen Heimfeld und sicherte sich völlig verdient den Oberliga-Meisterpokal.

Neben den sportlichen Aspekten galt der Dank des Abteilungsleiters allen Helferinnen und Helfern, die unter der Leitung von Daniela Mahns das Wochenende zu einem besonderen Ereignis für Sportler und Besucher gemacht hätten, so Everts.