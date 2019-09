Dohren. Erfolge auf vielen Ebenen melden in diesen Tagen die Baseballspieler der Dohren Wild Farmers. So sind die Schüler unter ihrem Trainer Pedro Fernandez Ruiz mit einer Bilanz von 16:0-Siegen Niedersachsenmeister geworden. Auf die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft verzichtet man allerdings. Die Mannschaft sei noch zu jung und solle erstmal Erfahrungen sammeln, meint der Coach.

Auch die Damen, die eine Spielgemeinschaft mit den Bremen Dockers bilden, sind die Nummer eins in Niedersachsen und belegten beim Finalturnier in Berlin den dritten Platz.

Ein Highlight steht noch bevor: an diesem Sonnabend, 28. September, findet im Ballpark Kakenstorfer Weg das Aufstiegsspiel zur 2. Baseball-Bundesliga statt. Als Meister ihrer Staffeln treffen die zweite Herren der Dohren Wild Farmers (Nord) und die Göttingen Allstars (Süd) im Show-down aufeinander. Spielbeginn ist um 13 Uhr.