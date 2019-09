Nach drei Jahren Pause kann Azuma Gröning wieder turnen

Winsen. Azuma Gröning war in ihrem Element. Sie gab den Teamkameradinnen kurz vor deren Übungen Tipps, feuerte ihre Schützlinge an und nahm sie kurz nach Übungsende in die Arme. Azuma Gröning ist gerade einmal 16 Jahre alt und Trainerin bei der Kunstturngemeinschaft (KTG) Lüneburger Heide.

Ganz freiwillig hat sie diese Rolle vor einigen Jahren nicht eingenommen. Eigentlich wollte das Talent aus Stelle selbst eine ganz Große an den vier olympischen Geräten werden. Sie war auf dem besten Weg, stand 2013 im Nachwuchskader des Deutschen Turnerbundes (DTB). Dann aber machte ihr zusehends das rechte Knie zu schaffen, das immer wieder dick anschwoll. Arztbesuch folgte auf Arztbesuch, aber niemand konnte die Ursache finden.

2013 stand sie im Nachwuchskader des Deutschen Turnerbundes

An Leistungsturnen war längst nicht mehr zu denken. Also versuchte sich Azuma Gröning schon als 13-Jährige als Trainerin. Weil sie im Bundeskader gestanden hatte, bekam sie die Genehmigung, früher als festgeschrieben an den Lizenzlehrgängen teilnehmen zu dürfen.

Irgendwann fand ein Arzt die Ursache für die Kniebeschwerden heraus. Er diagnostizierte eine Gelenk-Chondromatose. Eine seltene Stoffwechsel-Erkrankung, bei der der Körper zu viel Knorpel produziert, bei Azuma Gröning eben im Knie. Eine Operation brachte erhebliche Linderung, auch wenn an Leistungssport nicht mehr zu denken ist.

Der Körper produzierte zu viel Knorpelmasse im rechten Knie

Fast drei Jahre lang konnte die heute 16-Jährige nicht turnen. Beim Landesliga-Wettkampf, den die Turntalentschule Hamburg-Lüneburger Heide aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens jetzt in der Winarena ausrichtete, war sie aber dabei. „Azuma war lange krank, heute turnt sie endlich wieder“, ließ die Moderatorin die Gäste in der Halle wissen. Der jungen Frau auf dem zehn Zentimeter breiten Schwebebalken war die Freude anzusehen. Mit einem Lächeln absolvierte sie ihre Übung, bekam so viele Punkte, dass sie als Zweitbeste ihres Teams zum Tagessieg der KTG-Landesliga-Mannschaft beitrug. „Azuma turnt sehr schön, aber halt nicht mehr die Schwierigkeiten von früher“, sagte Trainerin Birgit Kruse.

Freude über eine gelungene Übung bei allen Turnerinnen der KTG Lüneburger Heide.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Und Gröning selbst? „Ich habe mir vorgenommen, Spaß zu haben und nicht runter zu fallen. Das hat geklappt.“ Mit dem Blick auf ihre Entwicklung der vergangenen Jahre? „Mein sportliches Leben hat eine glückliche Wendung genommen. Ich bin vom Leistungs- zum Breitensport gewechselt und zudem Trainerin geworden“, sagt die Elftklässlerin des Luhe-Gymnasiums Roydorf und macht dabei nicht den Eindruck, unglücklich zu sein.

Beim Landesliga-Wettkampf in Winsen trat sie nur am Schwebebalken an

Zweimal pro Woche trainiert sie den vier bis sechs Jahre alten Nachwuchs, zweimal arbeitet sie an eigenen Übungen. Beim Teamwettkampf in Winsen trat sie nur am Schwebebalken an, demnächst will sie sich auch an anderen Geräten präsentieren.

Am Vorabend war Azuma Gröning zusammen mit ihren Landesliga-Mitstreiterinnen Annika Rücker und Christina Kruse im Trainerteam gefordert. Drei der derzeit besten Turnerinnen der KTG Lüneburger Heide stellten sich den anspruchsvollen Herausforderungen der Altersklassen-Wettkämpfe. Ab der Altersklasse 12/13 wird nach dem sogenannten Code de Pointage, dem höchsten internationalen Level, gewertet.

Hinkel, Brakmann und Hiller starten für Hamburg beim Deutschland-Pokal

Alexandra Hinkel (AK 14/15) glänzte im Kürbereich mit der schwierigsten Stufenbarrenübung des gesamten Wettkampfs. „Sie zeigte eine wahre Flugshow mit drei Flugelementen: über den Holm, mit einem Paksalto nach unten und dann wieder nach oben“, berichtete Trainerin Birgit Kruse. Am Balken erturnte sich Alexandra Hinkel den Tageshöchstwert. Im Vierkampf übertraf sie die 40-Punkte-Marke und landete auf Rang zwei.

Ebenfalls Zweite in ihren Altersklasse wurden Laura Brakmann (AK 12/13) und Zoe Hiller (AK 11). Alle drei Turnerinnen wurden daraufhin in die Hamburger Verbandsauswahl berufen, die am 19. und 20. Oktober in Gau-Obernheim zum Deutschland-Pokal antreten wird.