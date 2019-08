Die „Funny Skippers“ springen immer im Takt des Seils

Lüneburg.. Ein, zwei, drei! Mit kräftigen Schwüngen lassen die Trainerinnen das Seil auf den Turnhallenboden klatschen. Nacheinander springen die Mädchen – und ein Junge – in die Mitte, heben die Knie, drehen sich oder machen Liegestütze. Immer im Takt des Seils, bis es Zeit für den Absprung wird. Eins, zwei, drei. Die Nächste!

Rope Skipping nennt sich die sportliche Variante des Seilspringens, die Trendsportart wird mittlerweile in vielen Sportvereinen angeboten. „Rope Skipping ist sehr vielfältig, es fördert Kraft, Koordination und Ausdauer gleichermaßen“, sagt Anja Nielsen. Gemeinsam mit ihrem Mann Uwe Nielsen trainiert sie in Lüneburg bereits seit rund 20 Jahren die „Funny Skippers“ des MTV Treubund. Ihre Leistungsgruppe hat vor Kurzem bei den Europameisterschaften in Graz den dritten Platz ersprungen.

Die besten Lüneburger sind bei Europameisterschaften erfolgreich

Die Kinder, die an diesem Nachmittag in der Turnhalle der Grundschule Hasenburger Berg trainieren, lernen zunächst die Grundlagen des Rope Skippings. Die Sechs- bis Zehnjährigen üben, die Technik genau zu beherrschen und sauber zu springen. „Füße zusammen“, erinnert Anja Nielsen immer mal wieder ein Mädchen. Oder: „Leise landen.“

Nach kurzer Zeit wechseln die Aufgaben. Das Spielerische lässt es nicht eintönig werden, einige Kinder bleiben zwei Stunden im offenen Training. Als Anja Nielsen das „Dreieck“ ankündigt, ist die Begeisterung groß. Mit ihren zwei jungen Co-Trainerinnen und drei langen Seilen bildet sie die geometrische Form. Die Kinder wechseln erst einzeln von einem Seil zum nächsten, dann springen jeweils drei Mädchen gleichzeitig. Geht beim Wechsel etwas schief, dauert es meist nur Sekunden und die Seile schwingen wieder.

Die Figur „Dreieck“ ist besonders bei den Jüngeren sehr beliebt

Wenn Nelly springt, hüpfen ihre langen Zöpfe im Takt mit. Die Zehnjährige übt hartnäckig den Liegestütz, bis es endlich klappt: Während sie kurz den Kontakt zum Boden verliert, schwingt knapp unter ihr das Seil durch. Später lässt sie ein kleines Seil um ihren Körper wirbeln, während sie gleichzeitig im großen springt. An anderen Tagen springt sie oft in zwei großen Seilen. Beim Rope Skipping ist sie seit dem vergangenen Herbst, erzählt sie in einer kurzen Pause. „Ich beweg mich einfach gern, das macht mir Spaß.“

Die Jüngeren gucken sich viel von den Älteren ab. „Das sind ihre Vorbilder“, sagt Anja Nielsen. So wie Antonia Böge, die als eine der Co-Trainerinnen an diesem Nachmittag mit den Kindern den „Traveller“ übt. Mit ihrem Seil hüpft sie hinter den nebeneinander stehenden Mädchen entlang und fängt eines nach dem anderen für jeweils einen Sprung ein. „Davon gibt es viele Varianten, das bauen wir oft in unsere Shows ein“, sagt die 19-Jährige, die auch mit im EM-Team war.

Rope Skipping kann allein oder in der Gruppe betreiben werden

Mit fünf Jahren hat sie Rope Skipping zum ersten Mal ausprobiert. „Und es macht mir immer noch Spaß. Man kann sehr kreativ sein und viel Neues ausprobieren, da gibt es kein Limit.“ Besonders beim Freestyle, einer Art Turnen im Seil, lernen die Sportlerinnen neue Dinge voneinander.

Die Sportart kann sowohl allein als auch in der Gruppe betrieben werden. „Man muss sich nicht festlegen, ob man eher ein Team- oder eher ein Einzelsportler ist“, sagt Johanna Feil, die zweite Co-Trainerin. Auch sie ist schon bei deutschen Meisterschaften angetreten und schätzt die Vielseitigkeit ihres Sports. „Es ist herausfordernd für den ganzen Körper, weil es so viele Muskeln anspricht.“

Als Einzelsportler ist die Zahl möglicher Figuren noch größer als im Team.

Foto: Lena Thiele / HA

Die „Funny Skippers“, deren Markenzeichen das Känguru ist, zeigen ihr Können nicht nur bei Wettkämpfen. Sie präsentieren ihre Shows auch bei öffentlichen Veranstaltungen, wie dem Lüneburger Stadtfest oder dem Heideblütenfest in Amelinghausen. Auch im Fernsehen waren die Seilspringerinnen schon zu sehen.

Auftritte auch bei Stadtfesten und anderen Veranstaltungen

Sobald sie die Grundlagen drauf haben und intensiver trainieren, werden die jüngeren Mädchen auch zu Musik springen. Denn eine besondere Herausforderung beim Rope Skipping ist es, die Sprünge im schnellen Takt der Musik zu schaffen. „Wer ein Gefühl für Rhythmus und Takt hat, ist hier sehr gut aufgehoben“, sagt Anja Nielsen. Noch wichtiger sei allerdings die Motivation, da das Training sehr anstrengend ist. „Man sollte unbedingt Lust darauf mitbringen, sonst wird es schnell zu viel.“

Anna ist hochmotiviert, sie springt am liebsten den „Double“: Dafür muss die Achtjährige einmal hochhüpfen und blitzschnell das Seil zweimal herumschwingen. Auch sie will irgendwann so beeindruckende Sprünge wie die großen Mädchen schaffen. Zweimal in der Woche geht sie deshalb zum Training, dienstags und freitags. „Ich kann das eigentlich gut“, sagt die Achtjährige. „Wenn man öfter übt, geht’s besser. Und dann macht es mehr Spaß.“