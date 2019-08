Handballfrauen des Buxtehuder SV testen am Mittwoch gegen Rosengarten und am Donnerstag gegen Höörs aus Schweden.

Handball Doppelte Saisoneröffnung in der Halle Nord

Buxtehude.. Wo stehen die Handballfrauen des Buxtehuder SV zweieinhalb Wochen vor Beginn der neuen Bundesligasaison leistungsmäßig? Die Ergebnisse der Vorbereitung sind bislang nicht sonderlich vielversprechend. Einen oder am gleich mehrere Schritte nach vorn erhofft sich Trainer Dirk Leun von zwei Testspielen in dieser Woche, mit denen der BSV die Spielzeit 2019/2020 in der Halle Nord eröffnet.

Die Rede ist von einem nationalen und einem internationalen Saison-Opening. Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr empfängt Buxtehude den Kooperationspartner und Zweitligameister Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten. „Zum jetzigen Stand ist Rosengarten ein guter Gegner für uns. Sie sind sportlich in der Nähe der Bundesliga", sagt Leun. Trainingslager und Vorbereitungsturnier in Dänemark Nach einigen deutlichen Testspiel-Niederlagen wollen seine Spielerinnen in dieser Partie Erfolgserlebnisse sammeln. Das wird 24 Stunden später am Donnerstag, 19 Uhr, gegen das schwedische Team aus Höör noch schwieriger. Eintrittskarten gibt es jeweils an der Abendkasse. Im Rahmen des Trainingslagers in Dänemark belegte Buxtehude bei einem Vorbereitungsturnier den vierten Platz. Es gab einen Auftaktsieg gegen Ringköbing und deutliche Niederlagen gegen Kopenhagen Handbold und ZSKA Moskau. „In diesen Spielen wurden uns die Grenzen aufgezeigt. Jeder Fehler wurde konsequent bestraft", sagte Leun. Lisa Prior, Lynn Schneider und Lea Rühter gehören zum Mannschaftsrat Weil die bisherige Kapitänin Antje Peveling die gesamte Saison ausfällt, sie erwartet im Dezember ihr erstes Kind, wählte das Team Kreisläuferin Christina Haurum zur neuen Mannschaftsführerin. Sie wird unterstützt von einem Mannschaftsrat mit Lisa Prior, Lynn Schneider und Lea Rühter.